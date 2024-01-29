自由開講》藍綠立院長之爭的囚徒困境賽局

◎李維

民眾黨為了在三黨不過半的立院，發揮關鍵少數的影響力，在院長這一役率先提出四項國會改革來主導議題走向，搶佔輿論的制高點。民眾黨的如意算盤是兩黨候選人為爭取支持，可能會接受民眾黨的主張，不論是檯面上堂而皇之的國會改革，或是檯面下權力和資源的分享。若能造成兩黨的「囚徒困境｣，民眾黨不斷堆疊條件，藍綠競相加碼，可以將民眾黨利益極大化。

一開始，民眾黨雖然姿態很高，但柯建銘堅壁清野、冷淡以對，以適任說來將道德壓力加諸民眾黨，民眾黨必須和國民黨一起承擔韓國瑜形象不佳、過度親中影響國會外交和立院運作走鐘的風險。此階段，民進黨拒絕再玩，國民黨也樂得口惠招降，民眾黨沒有獲得實質承諾，而且選游、選韓或都不選，天人交戰，壓力全在民眾黨。

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然而，政黨的利益與候選人的利益並不全然一致，最大黨韓國瑜固然勢在必得，游院長也是當仁不讓，如此汲汲營營，剛好入柯彀中。因此柯文哲要求院長候選人必須至民眾黨團「說明想法｣，而且是閉門會議，韓國瑜已答應前往，恐怕游院長也會比照赴邀，這是形同「隔離訊問｣，標準的「囚徒困境｣。在不知對手的「出價｣下，游、韓若急於爭取而加碼競逐，將付出不小代價。

立法院長龍頭之爭將在2月1日投票選舉，國民黨正、副院長候選人韓國瑜（左二）、江啟臣（左一）29日拜會民眾黨立法院黨團尋求支持，民眾黨立委當選人黃國昌（右三）、黃珊珊（右二）等人出面迎接。（資料照）

游院長以老子的「聖人無常心，以百姓心為心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之｣來澄清前往拜票的良善單純動機。同樣的，老子也說了：「寵辱若驚，貴大患若身。…吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患｣，放下得失心，才能守住原則，行事從容，不管民眾黨以名位為餌設了多少機關暗器，也將無所作用。

（物聯網公司主管）

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