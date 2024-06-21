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自由廣場》覆議案若未過關 罪在柯文哲

2024/06/21 05:30

◎ 林正二

今天（廿一日）立院要表決行政院反對國會擴權法案的覆議案，覆議是否過關，責任在柯文哲。民眾黨主席柯文哲近日愁眉不展、鬱鬱寡歡，因該黨民調崩跌，支持度掉了一成。二○二四總統大選前半年，柯的平均民調尚有兩成二至兩成五，今年六月最新民調民眾黨已跌落到一成四三，流失一六○多萬支持者，柯角逐二○二八總統宣告無望。

柯主席很清楚，民眾黨支持度慘跌，是因整個黨被黃國昌牽著鼻子走，跟國民黨合作通過違憲亂政、危害人權甚鉅的國會擴權法案，引發年輕人、中間選民等為主的「青鳥」公民運動，在全台各地怒吼，除了要罷免藍委，更強烈要求擴權五法退回委員會重審。

柯的現實感很強，對政局發展有敏銳觀察力，應知此時該如何回應民意，才能讓他起死回生，重獲支持。今天下午立院就要對覆議案表決，柯應展現魄力，責成民眾黨八席立委全部投票贊成覆議案，或全體不投票以讓覆議案過關。

柯主席與黃國昌應該都了解，近日的新北市二○二六年市長選舉民調，黃國昌支持度僅有一成三的原因。乃因國會擴權法案模糊空間太大，在野立委有藉口隨時傳喚民眾至立院被調查，並要求提供個人資料與商業機密，否則將慘遭罰款及移送法院調查起訴；在人人自危下，黃的支持度怎麼會高？國民黨已不可能將他列入新北市長參選考量名單。

柯與黃欲延續政治生命，唯一挽救之道就是兩人偕民眾黨另七名立委於今天早上向國人道歉，並對政院案覆議案集體投下贊成票，讓惡法退回重新討論修改。

該惡法通過時，全國一百多名法學教授、專家與其他百名律師連署，亦有外國學者與前任AIT處長等，嚴斥該法案妨害政府正常運作與危害人權，應退回重審。黃國昌是法律人，應勇於面對民眾已不再信任他的事實，不能再睜眼說瞎話、反駁法學界人士的批評，若坦然認錯，未來仍有可為。

黃國昌若仍要硬拗、不接受柯的勸導，柯為了自己政治前途，就應有勇氣開除黃的黨籍，領導另七位立委改過遷善，則未來仍有再起機會。

（作者是退休駐美外交人員）

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