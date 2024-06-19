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自由開講》警察自戕！未必都是制度殺人

2024/06/19 09:15

◎陳學獎

媒體報導今年初迄今，已發生8位員警舉槍自戕事件，警察自殺雖已不再是新鮮事，卻引來立委質疑是「警察體制」出了問題，抑或是警察內部缺乏程序正義，才導致員警無所適從，而呼籲警政署要重視基層員警權益。

圖為警察示意圖，人物與本文無關。（資料照）

筆者身為警察，曾處理過幾起同仁自殺案件，個人認為警察自戕係出於個案緣由，並非盡是制度問題所致。因為自殺案件統計中包括：有男、有女、有年輕、有資深，有基層、亦有中高階的警察。其中不乏是：個人感情、家庭因素、理財不當、身體疾病、牽涉刑案等因素所導致，故不該一概而論咎責於機關制度。

有人説警察工作像是救苦救難的活菩薩，假如自己都救不了！何以為民服務拯救苦難呢？故從警之初，即應瞭解現行警察體制及工作特性，切勿以一己之需，或不合己意的邏輯，便全然怪罪於體制的不週全。或許各行業皆有其不合時宜或落伍的規章存在，然不合理的問題都可以提出來修正，以期符合眾人所需的完善制度。

公務員當深知立法制度的修訂，非朝夕之間即可達陣，若自認無法適應體制或負荷不了工作壓力，可藉由「員警心理諮商輔導機制」，讓委外的專業心理師暨身心科醫師進行「身心健康諮詢」及「心理諮商」評估，自我檢測是否適任現職。若覺得長期無法獲得改善，非壓抑委屈不可，那請毋庸矜持轉身離開吧！如此對自己及家人才是明智的抉擇，留得生命在，下一個職場或許更適合你。

山不轉路轉、路不轉人轉，條條大路皆可通羅馬，行行都能出狀元，一旦無法改變現狀體制，就當改變自己內心機制，與其選擇自殺，不如卸下藍色羅紗！才能遏止悲劇的一再發生。警槍是用來打擊犯罪維護治安的利器，不該槍口朝向自己。自殺並不能解決問題，只會結束自己生命，想不開是一時，而死亡卻是一世，解脫的是自己，痛苦的卻是家人。既然選擇了從警，就該「尊重自己的選擇！」。

（作者為警察）

自由評論網關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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