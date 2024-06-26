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自由開講》覆議案的否決 暴露了在野黨的本質！

2024/06/26 09:15

◎林正二

在藍白聯手封殺下，行政院的覆議案被否決掉，暴露了在野黨的邪惡本質。

國民黨是不想動腦筋且沒有進步理念的政黨！只想憑著人數多，走捷徑、搞惡法弄跨賴政府，不想針對民進黨政府在外交、兩岸、經濟、文化、教育方面不足之處，提出自己的政策跟執政黨競爭。但偷雞不著蝕把米，沒想到該擴權法案對人民權益造成巨大傷害，副作用之大，連高中生甚至國中生都出來示威抗議了！那麼明顯的錯誤，全黨竟然沒有人看出或站出來指出該法案的漏洞與缺失，實在不可思議！此事暴露了國民黨威權、迂腐、投機、疏懶的性格！

藍營政治人物與支持者黨國思想濃厚，認為「中華民國」是國民黨所創建，應由他們一直統治，完全沒有民主國家政黨輪替是正常現象的民主觀念；因此，無論民進黨做得多好，都要雞蛋裡挑骨頭否定他，甚至以斷章取義手法，污衊抹黑綠營。這是國民黨的威權本質。正因為此專橫性格，藍營無限制地擴大立委權力，除了擬藉此癱瘓賴政府以奪回政權外，竟連國人的人權也被嚴重侵蝕、糟蹋了！

此外，國民黨人滿腦子都是腐臭的醬缸思維，迂腐投機，由於缺少理想性格，大部分藍營政治人物都想藉由權力增加自己的財富；但他們知道如何藉由小恩小惠的施予，滿足地方民眾的需求，甚至運用權力跟地方豪紳利益勾結。正由於藍營的投機、陳腐與疏懶性格，才會以最簡便的方法，藉由嚴苛的「藐視國會罪」、「反質詢」等違反權力分立原則的法案，讓賴政府動輒得咎、存步難行，在新政府沒有政績的情形下，贏回執政權。 雖然藍營可能有少數懷抱理想者，但在威權體制裡，只能逢迎拍馬以存活，明知「國王沒穿新衣」，卻不敢指出法案的明顯缺失。

至於柯P領導的民眾黨，在黃國昌的把持下，為了依附國民黨壯大權力並提升參選新北市長的機會，比以前更為投機，已失去柯、黃剛從政時所自許的正義、公平與進步，為年輕人所唾棄，前途堪慮。

在藍白聯手封殺下，行政院的覆議案被否決掉，暴露了在野黨的邪惡本質。（歐新社）

更讓人不可思議的是，覆議案被否決後，柯為了自圓其說，竟然睜眼說瞎話宣稱，民眾黨是為了「查弊」，才加強立委權力以調查偵辦民進黨政府護航的疫苗、雞蛋採購、宇昌與光電等「弊案」。這些所謂「弊案」都是在野黨利用不實資訊抹黑污衊政府、司法檢調單位都已偵查過好幾次，沒有貪污犯罪證據，不予起訴偵結。反觀柯文哲深陷新光、京華城等弊案，迄今都還沒釐清是否無罪，就先「打人喊救命」了！

台灣人民已看清藍白兩黨的真面目，覆議案雖沒過，但隨著釋憲案的提出，民間正如火如荼地展開罷免不良立委的活動，藉以打造優質的公民社會。 我們拭目以待。

（作者為退休駐美外交人員）

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