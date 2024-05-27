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自由開講》不是想當新北市長！國昌老師不考慮反串？

2024/05/27 09:44

◎張天泰

日前藍白推擴權法案，已引發十萬人上街抗議的「青島行動」，場外最多標語批判卻為十年前的太陽花學運領袖之一黃國昌，此次人民發揮創造力來對黃進行批判，諸如「協尋黃國昌」、「狗狗不會背叛你，但黃國昌會」等，也有海報描繪黃國昌咆哮後，承接者須準備小雨傘迎接其大量口水的反諷詼諧，負面聲量至少前兩名！

日前藍白推擴權法案，已引發十萬人上街抗議的「青島行動」，場外最多標語批判卻為十年前的太陽花學運領袖之一黃國昌，諸如「協尋黃國昌」、「狗狗不會背叛你，但黃國昌會」等。（翻攝台灣基進臉書）

此次黃國昌之所以會甘心被藍營驅使，甚至成為「傅隨組織」，很大原因在於黃2026想選新北市長，並企圖結合藍白合勢力，期待藍營禮讓，所以國民黨主席朱立倫探視黃國昌會喊「這我們新北的」。

但「國昌老師」沒有意料到自己「背叛」、「詐騙」、「偽君子」等負面形象已深入人心，使其負面聲量飆高，其立場不一導致人民憤怒，包含2020年韓國瑜選舉，黃跑去講韓國瑜岳父如何土地違法；然後，竊佔國土、把水保地搞來弄停車場賺錢，又說謊稱不知道卻也是黃；痛罵傅崐萁要去坐牢的是黃，現在與傅利益交換的也是黃。2018年的國昌老師，批評中國獨裁者習近平是專制的皇帝，中國國民黨率團前往中國是「赴中朝貢」。2024年的國昌老師，與中國國民黨合作，擋下護台法案「立委與議員比照官員與涉密人士，前往中國必須取得許可」的提案。從前那個參與「反媒體壟斷運動」、「太陽花學運」深具政治理想性的國昌老師已經變了一個人。

但「國昌老師」沒有意料到自己「背叛」、「詐騙」、「偽君子」等負面形象已深入人心，使其負面聲量飆高，其立場不一導致人民憤怒。（資料照）

世事如棋，目前如果依照「黃國昌偽君子+騙子+叛徒！」政治形象操作，黃現在負面聲量就算是藍白合也無法使其勝選2026新北市長，且黃在立法院的位置，如同傅崐萁「阿弟仔」（台語），但傅是在立院罵了「X掉你」後，被發現趕快改變說詞的假流氓，跟到假流氓，黃政治結局只會更悲慘。

黃不是想當新北市長嗎？負面聲量也能轉為正面聲量，梳理台灣政治發展史，台灣民主先生李登輝前總統反串裂解中國國民黨，促進台灣民主政治本土化，國昌老師反串吃掉柯P勢力，做好專業反串由負轉正，這是國昌老師的真正機會！

（政治工作者）

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