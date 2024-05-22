自由開講》用公投解決立院近期亂象

◎涂醒哲

最近立法院真的是亂象叢生，主要來自國民黨結合民眾黨的「擴錢」跟「擴權」，但這是依法立法委員最不能做的兩件事。立委的存在是在監督行政院而不是在執政，依法不能為預算的增加，否則以表決方式通過增加自己所屬縣市的補助分配款，將會破壞國家的整體規劃，這種就是我說的不可以「擴錢」。

目前修改中央地方財政劃分法成為熱門話題，想要減少中央財政預算，多給地方。畢竟目前國民黨的地方首長較多，某種層面也是變相的「擴錢」。法案可以修改但是需要經過討論，不是立法委員以多數暴力隨便投票表決，就讓預算隨便增加，這是法律絕對不允許的。

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第二擴大自己權力也就是所謂的「擴權」，目前藍白立法委員假藉民意，想藉由多數暴力擴大自己的權力。但這些擴權法案就連條文都是最後一秒才丟出來給立法委員，坦白說連國民黨自家立委都沒有機會詳細看，就隨便起舞亂投票，這種連討論都被沒收的表決是非常不對，也是違反民主ABC的。

因為民主政治最基本的原則就是以民為主，而不是以民代為主。民代是代議士，其任何權力都是來自人民的授權。立法委員只能算是局部民意，真正多數民意選出的就只有一個人，那就是全民選出的總統及其領導的行政單位。

對於這次「擴錢」跟「擴權」在立法院產生爭議甚至打架，我認為任何法案或提案需要靠打架決定，就表示立法委員這種間接民意（代議士）已經無法處理。解決的方式就是人民把權力拿回來，以公投訴諸直接民意。

我認為韓院長不能讓立法委員順利理性討論或辯論，不能堅守程序正義，就是無能。如果韓院長配合國民黨和民眾黨無理要求，沒收委員發言機會，就是不公。有人甚至以為韓院長及國民黨是在配合共產黨「總統選舉無望，就用立法院擴權來阻撓行政、催毀台灣」的指示。那就是不仁不義且不忠了！這些投票贊成「擴錢」跟「擴權」的立委必將受到全民唾棄，斷送政治前途。

立法院院長韓國瑜。（資料照）

韓國瑜院長應該馬上裁示：停止表決，訴求公投。要求立法委員親自到21各縣市及選區舉辦公聽會，講清楚法案內容，以謙卑的態度好好說明各提案各條文的優缺點，半年後再公投決定。

尤其這次的法案涉及擴權，更應該讓人民頭家充分了解，再由人民決定是否願意增加代議士的權利，我想這樣才是真正的民主。

請韓院長馬上懸崖勒馬，以公投來解決立法院亂象。

（曾任台灣聯合國協進會理事長）

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