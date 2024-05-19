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自由廣場》人民站出來 才能阻止失控立法院

2024/05/19 05:30

◎ 邱炳進

立委選後，席次只比民進黨多一席的國民黨， 在「傅隨組織」的民眾黨助陣結盟下，在野黨似失控了。執政黨所提法案全部封殺，連進委員會討論審查的空間都闕如；反之，在野黨所推的擴權、錢坑法案， 在「國會改革」包裝下，就逕入二讀，什麼程序正義，早已非在野黨所顧忌，在此失控的立法程序之下，執政黨不阻擋可以嗎？

國民黨敢如此囂張，民眾黨的助紂為虐，是原因之一，黃國昌為了將來競選市長的私慾，背叛他十年前的價值與理念，成為國民黨的圍事小弟，傅崐萁的跟班。「委員會中心主義」的主張，早已棄之如敝帚，因十年前反黑箱的黃國昌，如今已進入黑箱！

在傅黃聯手下，哪顧國家發展利益？加上主持會議的韓國瑜院長，顯然未具王金平院長的高度，他竟採取卅幾年未再施行過的「舉手表決」方式， 更暴露膚淺 ！

今天能夠壓制藍白兩黨脫序立法行為的，就只有靠民眾的力量了，十七日晚上，若非立法院前聚集上千群眾，韓國瑜就會照在野黨「程序」，舉手表決通過所有的擴權法案了。

廿一日要能擋下這些假改革之名的擴權、錢坑法案，就只有靠人民的力量了，人民不站出來，早已失去理性立法的在野黨，勢必加速朝向「立法香港化」！

（作者為教職退休）

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