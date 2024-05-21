自由開講》談黨團協商與「國會民主」

◎陳逸南

依自由時報5月20日A2版「藍白強推國會擴權法案 綠委批 四大沒收、蠻橫黑箱」報導指出，立法院十七日院會朝野激烈衝突，鏖戰十七小時，多位立委掛彩送醫。民進黨立委王定宇強調：「國會擴權、兩兆『錢坑』這麼重大影響的法案，藍白沒收委員會實質審查、沒收黨團逐條協商、沒收院會記名表決、沒收委員登記發言，如此蠻橫黑箱，現在還想盡辦法鬼扯帶風向，只會更加大人民的憤怒！」

民進黨團成員21日頭戴「民主已死」頭帶，於議場前拉開「反黑箱、反擴權」布條舉行記者會，痛批藍白是「賣台集團」。（資料照）

松本充豐（日本京都女子大學現代社會學部教授）5月19日發表「關鍵在於總統和立法院長的互動？」專文指出，黨團協商的存在具有提高立法院長影響力的一個因素。立法院長有權决定是否將議案帶入黨團協商，並主持協商。多年擔任立法院長的王金平深知黨團協商的重要性。身為立法院長，王金平以「公正中立」作為議會的運作方針，在協商中對少數在野黨給予了不小照顧。這也曾在很大程度上影響過議案的走向。

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查2019年1月出版《橋一走進王金平》第132、133頁指出，朝野協商的制度化，是從劉松藩擔任院長之後開始的，到民國八十八年一月十三日，也就是第三屆立法委員即將卸任之前，終於通過了《立法院組織法》、《立法院各委員會組織法》、《立法院職權行使法》、《立法委員行為法》、《立法院議事規則》，通稱為「國會五法」，以明文專章（按即第十二章黨團協商）將朝野協商訂在《立法院職權行使法》裡，正式納入立法院的運作制度。二月一日我（按即王金平）當選立法院院長之後，就開始適用這套這套制度。

又指出，「朝野協商制度賦予黨團在立法議事上比較重要的角色，最初的想法是，藉由黨團來整合各政黨內部的主張，然後再透過黨團之間的溝通協商，來拉近彼此的立場差異。而這樣的制度確實也發揮了相當大的功能。」

我們發現，前述「黨團協商」程序被沒收，嚴重傷害了「國會民主」的正常運作，值得重視與探究。中國國民黨與台灣民眾黨目前提出所謂「國會五法」修法，包括：總統赴立院國情報告常態化；國會聽證調查權；藐視國會罪；強化人事同意權審查；立法正副院長票選記名投票等，在5月17日立法院會發生肢體爭鬥，立法委員受傷事件，為何已有運作25年（1999~2024年）的「黨團協商」程序，在重要法案修正時突然被沒收呢？嚴重傷害了「國會民主」的正常運作，讓人民感到驚訝、不解與憤怒。

（仲裁人）

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