自由共和國》松本充豐／關鍵在於總統和立法院長的互動 ?

松本充豐／日本京都女子大學現代社會學部教授

賴清德政府做為少數政府開始了執政。多數人認為，由於立法院「三黨不過半」的情况，賴總統執政可能會遭遇困難。所以，賴總統在執政中如何克服困難備受矚目。

台灣的憲政體制類似法國屬於半總統制。由民選總統及總統任命的行政院長享有政治實權。國防、外交、兩岸事務被認為是總統的職權，但憲法規定行政院是「國家最高行政機關」，其首長是行政院長。 因此，在內政問題上與立法院的協商要交給行政院。另一方面，總統沒有對行政院的指揮權。與法國不同的是，台灣總統不能主持行政院院會（國務會議）。

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總統不能直接參與內政。盡管如此，如果將其交給行政院長的話，與民眾對總統的期待可能會產生乖離。民眾認為，由他們直選產生的總統才是台灣的最高領導人，他們對總統能否發揮強有力的領導能力寄予著厚望。過去馬總統為了忠於憲法規定，在內政問題上讓行政院長站在前面，自己退居「第二線」。 但是，對總統的這種姿態，民眾表示強烈不滿，導致對馬總統的滿意度下降。

這一次，賴清德在任命卓榮泰為行政院長時，召開新聞發佈會親自介紹卓榮泰，並說明了選擇他的理由。可看出賴清德有意在執政的第一階段，通過媒體就總統的領導能力給民眾留下深刻印象。

總統不得不將應對立法院委託給行政院，但現在的立法院在野黨占多數。與法國政府不同，行政院不能對立法院的議程加以影響，也不能有效利用發佈政令（décret）和促進法案審議的「信任投票」等手段。另一方面，國民黨的韓國瑜、江啟臣當選為立法院的正副院長，重要法案、人事案以及預算案的審議將由在野黨主導進行。實際上，從今年二月新國會成立到今天，立法院的在野黨加強了對政府和執政黨的對抗姿態。賴清德請卓榮泰擔任行政院長，也是希望卓的溝通協調能力能在議會運作中發揮作用。

立法院有立法程序與規則，尤其不能忽視黨團協商這一議會制度的存在。黨團協商是由各黨團數名代表參加討論議案，各代表與議席比例無關，享有相同的發言權。雖然過去曾經被批評為「密室政治」，導致委員會審查徒有虛名，但黨團協商的目的是尊重少數意見和提高議事效率。

黨團協商的存在具有提高立法院長影響力的一個因素。立法院長有權决定是否將議案帶入黨團協商，並主持協商。多年擔任立法院長的王金平深知黨團協商的重要性。身為立法院長，王金平以「公正中立」作為議會的運作方針，在協商中對少數在野黨給予了不小照顧。這也曾在很大程度上影響過議案的走向。

筆者曾聽當時相關人士說，由於陳水扁總統尊重王院長，兩者關係良好。因為是少數政府，所以不難想像陳總統對與立法院的關係如何煞費苦心。然而，再看馬總統和王院長圍繞其後《海峽兩岸服務貿易協議》的前後經過，不難得出有無立法委員的經驗或許是造成兩位總統行動差異的原因。陳總統或許有過立委經驗，可以理解王院長是議會運作中的關鍵人物吧。

今年一月的選舉結果，促成民進黨以少數政府執政。但是，反映在選舉結果中的民意並不希望朝野對立更為激化。賴總統是第一位有立委和行政院長經驗的總統。他親身經歷過立法院的審議過程並瞭解立委的行為模式，並且作為行政院長親身體驗過應對立法院的困難程度。賴總統被期待可以利用這樣的經驗來經營政府。賴總統究竟能否打破統治僵局，回應民眾的期待？韓國瑜作為立法院長的手腕尚屬未知數，但若藉鑒陳總統與王院長的軼事，關鍵或許在於賴總統與韓院長的互動。

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