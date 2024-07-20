晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》歐盟將阻止中共侵台：台灣的盟友遍及全球

2024/07/20 21:05

◎陳俊

歐盟執委會主席馮德萊恩在最新政綱宣言中，明確表態將阻止中國對台灣的軍事侵略，這是她迄今為止最強硬的表態，歐盟將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲等國家合作，共同應對印太地區的挑戰，此舉展現歐盟在國際舞台上對中國的強硬態度，並表明歐盟對台灣問題的高度重視，使國際對台灣的支持更加明確，也強化全球與台灣的盟友關係。

歐盟執委會主席馮德萊恩在最新政綱宣言中，明確表態將阻止中國對台灣的軍事侵略，這是她迄今為止最強硬的表態
。（法新社檔案照）

馮德萊恩明確表態 共同應對印太挑戰

印太地區是決定全球未來的重要地區，該地區的穩定和安全將成為國際關注的焦點，歐盟與日本、韓國、紐西蘭及澳洲攜手合作，共同面對來自中國的挑戰，這些國家已被北大西洋公約組織（NATO）列為印太地區夥伴，表明國際社會在此區域建立友盟的決心，不僅展示各國在地區安全的共識，也突顯對抗中國軍事擴張的集體力量。

美國曾聲明中國可能在2027年侵犯台灣，該時間點與馮德萊恩的第二任期重疊，因此該警告也不禁讓人揣測馮在位期間是否會引發後續效應，美國的警告強調台灣所面臨的潛在軍事威脅，並促使國際社會進一步關注和支持台灣，美國作為台灣的重要盟友，其立場和行動對於國際社會的反應具有重大影響，這種支持進一步擴增台灣在國際的支持網絡，形成強大的國際後盾。

從2019年至2021年，歐盟、俄羅斯和中國的國防支出都有顯著增加，而中國的增幅接近600%。這顯示中國在軍事方面的快速擴張，引起國際社會的警覺，為應對挑戰，歐盟及其盟友需要加強國防合作，共同抵禦潛在的威脅，保護包括台灣在內的區域和平與安全，因此國際社會須共同努力，以應對中國的軍事威脅。

台灣的全球盟友不可小覷，歐盟與美國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲等國家共同形成強大的支持網絡，這些國家的合作和承諾有助於維護台灣的安全與穩定，並對中國的軍事擴張形成有效的遏制力量，國際社會在台灣問題的聯合行動，展示對維護區域和平的決心，在全球聯合力量集結下，使台灣在面對中國威脅時擁有更強的抵禦能力。

（作者為國際情勢研究員）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書