自由開講》歐盟將阻止中共侵台：台灣的盟友遍及全球

◎陳俊

歐盟執委會主席馮德萊恩在最新政綱宣言中，明確表態將阻止中國對台灣的軍事侵略，這是她迄今為止最強硬的表態，歐盟將與日本、韓國、紐西蘭及澳洲等國家合作，共同應對印太地區的挑戰，此舉展現歐盟在國際舞台上對中國的強硬態度，並表明歐盟對台灣問題的高度重視，使國際對台灣的支持更加明確，也強化全球與台灣的盟友關係。

歐盟執委會主席馮德萊恩在最新政綱宣言中，明確表態將阻止中國對台灣的軍事侵略，這是她迄今為止最強硬的表態

。（法新社檔案照）

馮德萊恩明確表態 共同應對印太挑戰

印太地區是決定全球未來的重要地區，該地區的穩定和安全將成為國際關注的焦點，歐盟與日本、韓國、紐西蘭及澳洲攜手合作，共同面對來自中國的挑戰，這些國家已被北大西洋公約組織（NATO）列為印太地區夥伴，表明國際社會在此區域建立友盟的決心，不僅展示各國在地區安全的共識，也突顯對抗中國軍事擴張的集體力量。

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美國曾聲明中國可能在2027年侵犯台灣，該時間點與馮德萊恩的第二任期重疊，因此該警告也不禁讓人揣測馮在位期間是否會引發後續效應，美國的警告強調台灣所面臨的潛在軍事威脅，並促使國際社會進一步關注和支持台灣，美國作為台灣的重要盟友，其立場和行動對於國際社會的反應具有重大影響，這種支持進一步擴增台灣在國際的支持網絡，形成強大的國際後盾。

從2019年至2021年，歐盟、俄羅斯和中國的國防支出都有顯著增加，而中國的增幅接近600%。這顯示中國在軍事方面的快速擴張，引起國際社會的警覺，為應對挑戰，歐盟及其盟友需要加強國防合作，共同抵禦潛在的威脅，保護包括台灣在內的區域和平與安全，因此國際社會須共同努力，以應對中國的軍事威脅。

台灣的全球盟友不可小覷，歐盟與美國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲等國家共同形成強大的支持網絡，這些國家的合作和承諾有助於維護台灣的安全與穩定，並對中國的軍事擴張形成有效的遏制力量，國際社會在台灣問題的聯合行動，展示對維護區域和平的決心，在全球聯合力量集結下，使台灣在面對中國威脅時擁有更強的抵禦能力。

（作者為國際情勢研究員）



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