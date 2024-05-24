自由開講》藍白聯軍發動「五毀之戰」，公民社會應再次集結！

◎王濬

距離520就職不到一個月前，國民黨團總召傅崐萁大動作展開了時機、動機都無比可疑的「藍白立委聯合訪中之旅」，回台灣後一場名為「國會改革」、實則為「國會擴權」的法案立刻在立法院以前所未見的黑箱、粗糙、暴力與蠻橫方式，不惜「挑燈夜戰」與引發社會強烈反對也要「強渡關山」。其內容與影響並不只是違法程序正義與憲政秩序，更是場想要同時「毀內政、國安、台灣、自由與民主」的「五毀之戰」！

圖為「我藐視國會」全台串聯活動台東場今（24）日上午在台東市南京路集合，台東近百民眾自發性參加，有外籍人士也拿著「沒有討論不是民主」標語響應。（中央社）

（一）毀內政：兌現傅崐萁承諾「讓民進黨找不到部長！」

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自從有國會頻道直播以來，許多藍委在質詢時的表現荒腔走板、充滿謾罵與助長中國認知作戰，甚至是直接把簡體字PPT搬上國會殿堂，根本毫無專業素養可言。如今，藍白不檢討自家的立委素養，反倒是以「藐視國會罪」要求官員不可「反質詢」或「拒絕答覆」，而且「今天叫你來，明天就要出現」不得缺席，否則將面臨罰鍰，實在荒謬透頂。

國會殿堂應該是理性討論公共政策的地方，但藍白部分立委過去只要「理辯不過」，就開始走「攻擊謾罵、傲慢咆哮」路線。而在他們想要設定的未來裡，若是連「架吵不贏」，那就可以幫閣員戴上「藐視國會」的大帽子，一次至少罰2萬元，還可以按次處罰。不難想像，這完全會成為那些「理辯不過」、「架吵不贏」的惡質立委更肆意橫行、目中無人的萬用工具。

而藍白所謂的「國會擴權法案」，除了「藐視國會罪」，還包括「強化人事同意權」、「正副院長記名投票」等，就是想盡辦法，要把除了行政、立法兩院以外的司法、考試、監察「人事同意權」通通納入立法院，不僅是在「毀憲亂政」破壞現有憲政秩序——還是國民黨的「總裁」孫中山提出的「五權分立」——更是想讓立法院可以無限的擴權獨大。

而在這過程中可能遭到藍白立委的各種刁難與羞辱不在話下，法案中更明定要有至少一個月的「審查期」，好讓藍白諸公能盡情準備子彈與「長期折磨」，用意已經十分明顯，甚至傅崐萁都親口說出來了：就是要讓「民進黨找不到人當部會首長！」為一黨、一人的私利，竟可以置國家前途與人民利益於不顧，這樣的行徑堪稱「嘆為觀止」，更坐實黃國昌（還沒黑化前）當年「國民黨連當在野黨資格都沒有」的那句名言。

（二）毀國安：「前科累累」國民黨，將成「洩密無法擋！」

藍白要的不僅是讓民進黨政府未來施政「舉步維艱」、願意替國家做事的人才「望之卻步」，背後更隱藏的無法忽視的國安危機。在已經被藍白強硬二讀通過的「調查權及聽證權」部分，竟出現「得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於5日內提供相關文件、資料及檔案」的條文，且不得拒絕提供或隱匿資訊，否則將面臨彈劾（公務人員）或罰款（一般人民）。

這不僅是充滿了國安洩密可能風險，連攸關國安的關鍵技術或商業機密，甚至是人民隱私都可能在傅崐萁、黃國昌統治下「偉大國會」的「調查範圍」，光是想想就已經讓人覺得不寒而慄。

立法委員有權監督政府施政，但絕不是能「無限上綱」到任何有關國家安全或生存的機敏資訊都可以任意調閱。何況，翻開國民黨的立委名單，從曾進入人民大會堂聽習近平訓話的退將吳斯懷（上一屆）、涉及潛艦國造洩密案的馬文君（依舊穩坐國防外交委員會召委）、竟把外交部機密資料當爆料談資的徐巧芯⋯⋯國民黨立委涉及「賣台、洩密」的前科累累，如今居然還要把不受節制的「調查權」、「聽證權」都交到這些立委手中。

無怪乎連美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣（Stephen Young）、司徒文（William Stanton）等數十位國際學者都聯名表示擔憂。除了台灣民主與憲政秩序，相信這些國際學者內心更擔心的，恐怕就是這種「裡應外合」的方式會更加劇，讓台灣成為國際民主陣線的「破口」，更因此失去國際社會的信任。

（三）毀台灣：「錢坑法案」耗盡國家預算，藍白自以為在蓋「世界奇觀」？

除了惡名昭彰的「國會擴權法案」，接下來在傅崐萁主導下，藍白要用同樣戰術通過的最大爭議之一，就是「兩兆錢坑法案」。這項包裝在「花東建設」背後的法案，內容竟是不僅要「打通中央山脈」，還要「興建環島高鐵」，更要求「在10年內要蓋完」。對台灣財政與環境影響如此巨大的「天坑法案」，如今不但沒有做任何的可行性評估或環境影響評估，沒有任何的專家意見只憑傅崐萁一人旨意，就要強力推行，宛若當初中國「隋煬帝開運河」的翻版，會如何的勞民傷財、消耗台灣，其結果更是無法想像。

傅崐萁的「錢坑法案」目前粗估總經費已經高達2兆元新台幣，還有「10年工期」的時間限制，還不知道可以追加多少預算——以台灣今年的政府總預算為例，國防支出部分為4312億元，整體歲出編列則為2兆8818億元—是的，你沒看過，台灣國家一整年的政府編列預算就是2兆多，而傅崐萁就這麼「剛好」要耗盡國家所有的錢，去做一系列如同「天方夜譚」的「曠世工程」，不僅是心計極深的算計，更顯示其心目中毫無「國家共同體」的基本概念。

至於傅崐萁與藍白立委力挺的「兩兆錢坑法案」，到底是自以為在玩「世紀帝國」要建設「世界奇觀」？還是想耗盡台灣的國家資源，讓新政府的心力與資源都被這樣的「無底錢坑」給消耗殆盡，致使四年執政「一事無成」、「百廢待舉」，讓四年後的國民黨更有機會「重返執政」？甚至是讓共產黨更有機會「全面接收」一個從國防自主到民生建設都被藍白弄的「滿目瘡痍」的台灣？—台灣人都在注視，等待著藍白兩黨一個答案，就算黃國昌在觀景窗上貼再多膠布，也無法阻止人民的監督與怒視。

（四）毀自由：「查水表無限手套」侵犯商業機密與個人隱私！

面對台灣公民社會的怒吼，從5月17日超過3千人自發集結在青島東路，5月21日更有超過3萬人圍滿了立法院周圍，藍白立委蠻橫擴權引起的社會反對聲浪超乎所有人的預期。主事者們也開始感到害怕，藍白兩黨都開始釋出關於「國會調查聽證只會針對政府官員」、「一般人民不受影響」的宣傳，試圖讓台灣人民覺得「安心」與「事不關己」，但這當然是完全小看了台灣的公民社會，更是一個又一個大大的謊言。

根據藍白強行推動的法案條文，立法院的「調查權與聽證權」涵蓋範圍不只包括「政府機關、部隊」，還有「法人、團體或社會上有關係人員」，這意味著未來任何人都可以被藍白立委「查水表」、叫到立院院去問話，不到就是「藐視國會」，不提供他們想要的資料——哪怕涉及商業機密、營業秘密、職業道德或個人隱私——那就將被開罰，而且可以一直連續罰下去，直到你屈服或破產為止。

這樣的無限國會擴權，會對台灣的民主自由與公民權利造成怎麼樣的侵犯實在令人不敢想像。警政或司法機關要調查人民，都還要有憑有據，經過授權並在合理範圍內執行；但藍白這樣的「國會太上皇」法案，根本是在造就自己成為「神聖不受節制」的「天庭使者」，以「正義」之名卻是用流氓強盜的手段在辦事。況且，真的給藍白立委這樣力量強大的「無限手套」，若再搭配中國政府的「索資要求」或「北京指令」，只怕中共的「長臂管轄」將正式跨越台灣海峽發揮其威懾力，而台灣引以為豪的「護國神山群」遲早也會被紅藍白一起拆卸殆盡。

（五）毀民主：紅藍白聯手，以「施政挫敗」佐證中國「民主無用論」！

中共之所以費盡心思地在拉攏馬英九、傅崐萁、韓國瑜、洪秀柱、吳斯懷之流，並選前與選後都在莫名其妙地為「台灣主流民意」代言與定義，更在1月13日後，由涉台系統與學者、媒體不斷放話希望台灣在野陣營在立法院內「發揮制衡效果」、「改變民進黨政策」等等——其試圖利用藍白陣營在立法院內的多數影響力，來遂行中共想要目標的企圖已十分明顯。

中共無法放棄「專制獨裁」的權力魔戒，但又無法容忍台灣盡情向世界展現「民主成果」，最後所能做的，只有盡可能地抹黑、醜化、污衊、歪曲台灣的民主制度。對內，想告訴中國人民「台灣民主亂象頻傳，民主制度不是用中華民族」，以鞏固中共擁有執政的合法性；對外，想積極宣傳「中國式現代化」路線，吸引其他國家靠攏「共主」中國，打造能夠與西方民主國家抗衡的「新天朝體系」。由此來看，藍白的所作所為，不僅是在內耗台灣，更是想藉由台灣被「紅藍白聯軍」圍攻下的諸多施政挫敗與內部爭議，為中共始終倡導的「民主無用論」背書，讓台灣人對民主制度失去信心，也就是讓中國專制更有理由「接管台灣」。

台灣公民社會「十年之後」的再次集結，不會讓中國企圖輕易得逞！

從當初蕭旭岑訪中後馬英九立刻出手促成「藍白合」、馬英九訪中回來後就要推「廢除反滲透法」，到如今傅崐萁率團訪中後強推將會「毀內政、毀國安、毀台灣、毀自由、毀民主」的國會擴權與兩兆錢坑法案，其操作簡直如出一徹，都讓人覺得背後在下指導棋的那個黑影實在太過明顯。也再次證明，儘管有2014年的「太陽花學運」成功擋下「台灣經濟徹底鎖進中國」，但十年過去，「中國因素」依舊盤旋在台灣上空，台灣的公民社會依舊面臨著強大的敵人，以及他們重新集結並壯大的「在地協力者」好朋友們。

對抗「中國因素」侵噬台灣民主自由、抵抗中國的併吞圖謀導致台灣淪為「第二個香港」的戰役仍在持續，傅崐萁掛帥的「五毀之戰」恐怕只是這場漫長戰役的首部曲。我們所面臨的敵人及其攻勢與不要臉程度，可能都比十年前更為強大與猛烈。但，經過了十年成長與茁壯，我們早已拋下了更多十年前可能還殘留的天真、無知與鄉愿；無論是政府團隊或公民社會，在對抗「中國因素」上都更具有決心與經驗，也有更多國際社會的關注與支持。戰役或許艱辛、沮喪或許難免，但對民主的堅持、對自由的熱愛，會驅動著我們繼續向前，做勇敢、自信與堅強的台灣人，並共同守護我們美麗、多元、偉大的國家。

（政治及文字工作者）

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