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自由開講》「闢謠護台」和「造謠害台」之拔河戰！

2024/05/24 11:46

◎張天泰

近日，中國流亡作家、中國自由派法學家袁紅冰在2024年2月就已示警，習近平向內部已發布「新統戰」指示，而戰場就是在台灣立法院！而國民黨又結合白營勢力，不只配合中共亂台，也正在吞噬國會，仗著人數優勢，鴨霸強行在立法院推動「違憲」法規，檢視藍白法條內容，許多地方都存在不合理的地方，沒有完整政策論述，同時，放出許多假訊息混淆視聽、意圖顛倒黑白。

中國流亡作家袁紅冰早在2月披露的中共對台統戰內幕。（本報資料照、歐新社，本報合成）

台灣部分民眾擔心藍白陣營這些假訊息製造機，出現永遠澄清不完的謠言，癱瘓闢謠系統的問題現象，形成闢謠護台者和造謠害台者彼此拔河。這就是所謂的認知作戰（cognitive warfare），是一種結合多元領域技術企圖製造衝突的手段，聚焦心理意識之攻防，旨在影響個人、團體或國家對某一問題、事件或局勢的思考方式，通常認知作戰的目的，在於透過釋放假訊息，影響並破壞社會既有、互相信任的網路，並加深對立、降低士氣，打擊對手計畫和開展活動的能力。

而極權中共對台灣大量使用認知作戰的手段，且現代媒體已不再限於紙媒、網媒，年輕世代獲得資訊和互相傳播的工具是社交媒體，而中共正透過社交媒體和APP，散播假訊息，灌輸仇恨言論，逐步影響台灣年輕世代，影響力無遠弗屆，分分秒秒都在植入大腦認知系統。只是現在國民黨正配合中共，在台灣進行認知作戰，但要破解中國共產黨和中國國民黨合作的假訊息及認知戰，根治方法是台灣全民做好媒體識讀（media literacy）教育。

「媒體識讀」是認識和解讀媒體的能力，此一風潮發端自1980年代的英國，從事媒體教育與媒體研究的學者不僅著作不歇，且教育推廣也進入高等學府，成為傳播教育研究的重要領域，實踐了提升公民「媒體識讀」的理想。媒體識讀能力的建立，主要包括如何識別信任的來源，如何識別語言中的偏見，如何檢驗數據的可靠性，以及如何解讀訊息的上下文中隱含的意識形態等。

英國著名傳播學者Jawitz就指出，媒體識讀教育主要目的在於：「讓公民能夠分辨媒體，並檢驗媒體的製作過程，然後分析媒體的產品，最後探究媒體產品的消費行為，以及認識媒體的效力。唯有大眾開始了解媒體在人們累積知識的過程中所扮演的角色，我們才能進一步擁有分析、評估，乃至批判各種媒體訊息的能力。而最終目標就是鼓勵公民接近、使用媒體，充分健全傳播環境，做一個具有批判意識與媒體素養的閱聽人。」

在提升媒體識讀能力作為上，各國教育機構應該在課程中，加強各種媒體識讀教育，包括如何辨別真假新聞、如何評估訊息的可信度，以及如何批判性地思考等，其中也應包括社群媒體和網路訊息。教育主管機關更須積極支持各級學校，在課程中加強媒體識讀教育內容，讓學子早日具備辨別是非的能力，認清假訊息，遏止不實資訊散布。

最後在台灣，藉由加強台灣這個國家全體公民的媒體識讀教育，重新學習看待、了解、選擇並批判媒體，甚至共同重建媒體，我們能更輕易判別媒體中的性別歧視、族群衝突、消費文化，以及媒介近用權（主要是指在人人享有主張和發表意見的自由權利之下，能擁有「接近和使用媒體的權利」），特別是破除國民黨配合中國中共在台進行假訊息，及認知戰所帶來擾亂人心的魔氛，不讓惡意造謠害台者奸謀得逞！

（政治工作者）

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