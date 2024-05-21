自由開講》立法院不是蘇維埃

◎姚孟昌

民主國家的「多數統治原則」並非指議會內多數可以決定一切，而是要求憲政機關須定期取得多數民意授權、對全體人民負責且以全民福祉為依歸。國會所立之法須符合法治原則且不可牴觸憲法與侵犯人民基本權利。國會是在尊重理性與不同意見的基礎下，經由周諮眾議與公開辯論達成決議。凡涉及議事程序部份尤應遵守公正、公平與公開的原則，不可任由政黨或個人遂行私意，破壞議事規則。是以，要求少數必須服從多數的前提，在於多數已經遵守前述原則。否則，少數不過是在多數威嚇下被迫服從。一個僅知少數服從多數的立法委員，他認可的並非民主國會而是極權蘇維埃。

5月17日當天立法院內爆發嚴重肢體衝突，立法委員多人受傷送醫。追本溯源係因多數黨團未待委員會就各黨團與委員個人所提「國會改革法案」完成充分討論，即執意將「黨團版」逕送院會二讀。草案內容事先未令外界知曉，院會也在未經公開宣讀情形下即針對「修正動議」進行表決。其過程違反立法院自定的立法程序。

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民主國家的「多數統治原則」並非指議會內多數可以決定一切，而是要求憲政機關須定期取得多數民意授權、對全體人民負責且以全民福祉為依歸。（資料照）

立法院的委員會階段不僅處理性質相同提案的并案審議，最要緊的是讓政府機關與專家學者能提出意見以供委員參考。委員會經充分討論後決議應否將議案交由黨團協商或送交院會。送入院會二讀的法案須先朗讀議案，再依次進行審議報告、廣泛討論以及逐條討論，才能進行表決。蓋憲法第63條：「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。」立法院必須有「議」即「實質討論」後，才能「決」即「進行表決」。5月17日當天未經實質討論即二讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，違反立法程序實屬明確，其內容也逾越立法院質詢權限與違背大法官解釋第461號所揭示的原則。

立法院今（21）日即將二讀表決通過極具爭議的立法院「禁止反質詢」等藐視國會罪規定，其內容涉及違犯權力分立制衡原則以及人民權益。若立院多數可以隨意跳過實質討論階段，逕自對二讀前才提出的「修正動議」強行表決，這是羞辱民主國會的多數霸凌。

要求少數服從多數之前，多數必須先尊重少數。十年前人民發起太陽花運動抗議國會濫權，殷鑒不遠。為今之計，立法院應停止表決爭議性法案並將已通過法案凍結不送三讀。立法院韓國瑜院長應立即召開黨團協商，重新將議案退回委員會進行實質審議。筆者亦呼籲朝野立委應尊重立法程序與少數意見，竭力維護國會內的理性問政空間。

（輔仁大學法律學院助理教授）

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