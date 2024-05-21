自由廣場》國會立法亂象 法律人頭大了!

◎ 尤英夫

法律人在解釋或適用法律條文的時候，經常必須參考立法理由。因為從立法院立法過程，才能看出該條文的法律規定目的、意義及其範圍。

這些都只能從立法院的委員會充分討論，包括廣泛的條文討論及逐條討論當中，得到結論及正確適用法律條文。例如刑法第二七一條規定：「殺人者處死刑或無期徒刑或十年以上有期徒刑．．．」但何以又在刑法第二七三條規定：「當場激於義憤而殺人者處七月年以下有期徒刑…」

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參諸立法理由，是指他人對行為人或其親屬（或親近之人）實施不義行為，行為人受此莫大的侮辱或冒犯的動機，激憤難忍。在不義行為之當場立為實施殺人行為。另外，當場激於義憤傷害他人比一般傷害他人的罪責較輕，也是同樣的立法理由。

這次立法院的立法權擴權條文，據說是直接就交付大會表決通過，都沒有經過委員會的充分討論。民進黨立委還指出，甚至在表決通過之前都還看不到整個法律條文，若真是這樣，那我們真不知道，立法委員到是在表決什麼？又通過了什麼？

號稱民主的國家，竟有這樣的荒謬立法，真奇怪，將來要解釋或適用條文的時候，將因為看不到立法理由，而使法律人不知如何解釋或適用。可以預期，法律人頭大的日子來了！

（作者是律師）

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