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姜皇池 說法》從國際法看賴總統雙十演說

就賴總統雙十演說，不同人從不同觀點，或許會得到千差萬別的結論，至於在國際法上，同樣可能有不同解讀…
姜皇池

姜皇池

2024/10/13 05:30

姜皇池／台大法律學院教授

就賴總統的雙十演說，不同人從不同觀點，或許會得到千差萬別的結論，至於在國際法上，同樣可能有不同解讀（資料照）就賴總統的雙十演說，不同人從不同觀點，或許會得到千差萬別的結論，至於在國際法上，同樣可能有不同解讀（資料照）

對賴總統的雙十演說，中國外交部宣稱是：「變換花樣販賣台獨謬論」、國台辦依舊批評此為：「繼續鼓吹互不隸屬的『新兩國論』」。至於國內觀點則相當分歧，有人認為是：「新兩國論，偷渡中華民國」、亦有正面看待，以為：「主權立場堅定」、「維持過去八年基本溫和論調」。

就雙十演說，不同人從不同觀點，或許會得到千差萬別的結論，至於在國際法上，同樣可能有不同解讀，個人則認為此一演說或許可具有下述意涵。

首先，賴總統表示：「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」、「中華人民共和國無權代表台灣」、「我的使命是，維護國家生存發展，團結二千三百萬台灣人民；並且，堅持國家主權不容侵犯併吞」，此等文字意涵著：有個國家，與中華民國相連結，但僅擁有二千三百萬人，領土範圍是「台澎金馬」，且具有獨立「主權」，並與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國不能代表這個國家。

第二、賴總統提醒，「各位國人同胞，中華民國曾經在國際社會被驅逐；但是，台灣人民從未自我放逐」，中華民國得以到台灣「這塊土地上，成長茁壯」。總統提及一一三年前辛亥革命，接著將時間拉到美麗島事件，兩種人民，都是為建立民主國家奮鬥。試圖連結台灣與中華民國，並將兩者融合，亦即中華民國融入台灣，兩者合併，成為另一新的民主國家。

法律上，中華民國（台灣）國家地位與中華民國體制之連結，無疑是一段曲折國家建立之歷程，至少可由三方面觀察。就權力要素延續，實在難以否認，中華民國體制及其武裝力量，在一九四九年前後，存在一定程度事實延續；然就領土主權，亦不可能逾越一九五一年《舊金山合約》之明文規定與處置，故在日本正式放棄前，台灣澎湖領土主權仍在日本；至於有效控制之建立，縱令過程不盡完美，然是人口、政府及領土各項必備要件結合結果。中華民國體制、台澎金馬領土主權、原住民或任何時期之移民，都是當代中華民國（台灣）此一國家的共同元素。

第三、儘管中華人民共和國試圖虛構並簡化兩岸關係，期盼藉由先前蔣介石政權的政府代表權爭奪，進而強調中國國體之延續、僅是中國內部政權之更迭，惟不僅中國從未在二十世紀擁有台灣領土主權，中華人民共和國政府更無權依政府繼承法理，全面性地取得中華民國體制一切權益，而之所以如此，乃因中華人民共和國建立時，拒絕全面性繼承中國應負之國際法義務，此等政治選擇，附隨之法律後果即是：使中國不能根據政府繼承法理取得台澎領土主權。

若無法根據法律取得台澎主權，則中國可否藉由訴諸武力在一九五○年代，台澎領土主權有所爭議時，取得台澎領土主權？就此，賴清德總統演講提及「七十五年前的古寧頭戰役、六十六年前的八二三戰役」、此兩次戰役，都是中國主動攻擊，破壞區域和平與安全，但「我們不分先來後到，不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國」，此兩次戰役是中國無法對台澎金馬有效控制的具體證明。

無庸諱言，中國已是世界強權，更是安理會常任理事國，雙十演說更指出：世界對中國的期望，應在國際和平與安全盡一份心力，協助處理烏俄戰爭，穩定中東局勢，台灣並願意與中國「一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻」。

至於吾人同樣期盼：中國應成為世界秩序穩定的力量，而不是和平與安全的威脅。

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