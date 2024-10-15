自由開講》公共工程一再流標之解套建議

◎賴明煌

「大臺北捷運、北捷」係臺北都會區大眾捷運系統之簡稱，是服務大臺北都會區的大眾捷運系統，路網範圍涵蓋臺北市及新北市，為我國首座投入營運與規模最大都市軌道運輸系統，其係在一九八八年七月那年，當時大將軍的思維一口氣把當時規劃首期六條路線的「淡水線、新店線、中和線、板橋線、南港線、木柵線」與北投機廠等標工程近乎同時發國際包，並正式舉行開工典禮幾乎同時動工興建，號稱「六線齊發」，聲勢浩大讓當時整個大臺北都會區籠罩在全線興建、全市均工地陰影下，也因此大規模施工讓捷運線沿路的商圈大家苦不堪言，抗爭後才有施工階段減免營業稅之議。

而首都捷運線通車後的成功先例，就成了各縣市爭取捷運的濫觴起點，搭配路線沿線新市鎮開發與舊市區改建等建築投入，捷運變成建商與房仲業吹噓房價的大利多及政客吹棒政績的樣板，故連後來的高鐵興建與南部人口不到廿萬的市鎮也畫起了捷運或輕軌等大餅。臺北環狀線共具西北南東四條環線分三階段施工，其中最早通車的西環線係二O二O年一月啟用，目前第二階段北環段施工中與南環段路線發包不順中；三階段的東環線則還在設計中。南環段路線自文湖線動物園站起，行經臺北市文山區、新北市新店區與環狀線第一階段西環的大坪林站銜接，並可轉乘主幹線新店線。南環段長約五.七三公里具有地下型六站，南環段自二二二一年首次公告招標至今，預算已從一一二億餘提高到二三二億餘增幅二倍多，但經歷六次流標僅一家廠商投標。預定本月底進行第七次公開招標，根據政府採購法第廿二條《限制性招標》規定，屆時只要有一家合格廠商投標即可開標與決標之，預祝其可順利決標。

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橫跨雙北的捷運環狀線，目前僅位於新北市的第一階段（西環段）通車。（資料照）

主辦機關說明前六次招標中雖有廠商領標，卻鮮有確實估價投標之退怯原因，稱這些捷運工程佔頗大權重是機電標，掌控權大多在國外專業機電廠商，故國內廠商側重在土建領域，礙於施工難度高、施工路幅較窄、鄰近考試院區毗房眾多易致損鄰事件發生，加上國內其他建築市場大好釀公共工程缺工缺 料，而公共工程品質與眾多文件要求龐大，常有非專業首長狂妄要求須縮短工期提早完工，以利他可剪綵通車又不給合理趕工獎金等，所致利潤極度受壓縮等，導致廠商投標意願缺乏。

筆者從事重大公共工程建設領域卌年之久，解決上述公共工程各項人為困窘途徑，除了要尊重專業外，也要恪遵國內現有營建市場的飽和度之供需及提供重體力與作業環境極度不佳的營建人員之健康保護與適度薪酬，才能吸引房價大好之際還有良質營建業廠商投入可以名留青史的公共工程。並也不妨比照七十年代由政府機關編制有施工隊可進行大型工程之施工作業機構與人員，如當時的行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民工程事業管理處、臺灣省公路局機械施工隊、水利局機械工程隊、住宅及都市發展處重機械工程隊；或在十三年前賴清德醫師擔任臺南市長時，所成立的二座轄屬臺南市府的瀝青拌合場可以供料與目前該市府工務局內第一至三工務大隊的職權：道路破損修補、災害搶修搶險、路面刨除加封工程、瀝青混凝土及其刨除料供給、國民及各區道路瀝青廠務管理等事項。這些施工機構均可以凝聚國內優秀重人員不流失，且也可配合國家重大建設持續分年分期建設，並可配合外交經濟國防政策出國協助友邦建設與國內緊急國防建設之投入與搶修等，不受私人營造商經營成本之自我考慮而已。籲請有為政府應該多方考慮這樣的建設機構之存在，才不致我國事關國防政經發展等之營建工程，乏人問津與受制國外廠商的壟斷之窘態一再發生。

（作者為前嘉市秘書長交通局長、南縣交通觀光局長）

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