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黃澎孝練「孝」話》傻B中國的「賤B軍演」

果不出所料，老狗玩不出什麼新把戲，解放軍今（14日）宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。 早已見怪不怪的台灣網民，立刻以「利劍-2024B」大玩諧音梗，戲稱其為「賤B軍演」⋯⋯。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/10/14 12:04

◎黃澎孝

「Go back to China」滾回中國去吧！

果不出所料，老狗玩不出什麼新把戲，解放軍今（14日）宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。

早已見怪不怪的台灣網民，立刻以「利劍-2024B」大玩諧音梗，戲稱其為「賤B軍演」。（取自貼文）早已見怪不怪的台灣網民，立刻以「利劍-2024B」大玩諧音梗，戲稱其為「賤B軍演」。（取自貼文）

早已見怪不怪的台灣網民，立刻以「利劍-2024B」大玩諧音梗，戲稱其為「賤B軍演」⋯⋯。

其實，中國唯恐「台軍」玩真的，以致其軍演機艦遭到「台軍」精準強大的反艦、防空飛彈的「誤擊」，解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校不但特別預告這次「賤B演習」的範圍。中國中央電視台還特別預製若干軍演特技橋段，謊稱「直播」，還配合著嗆聲：「台灣自古就是中國領土」，以及阿Q式咀咒：「台獨死路一條」，營造出一番「軍民傻B同嗨」的集體意淫景象！

為什麼說這場「賤B軍演」是一場「傻B」蠢動呢？理由顯而易見，簡單列舉如下：

1.老把戲沒有新鮮感，恫嚇效益幾何式遞減！

2.耗費巨資營造「中國威脅」廣告，提醒世人中國有實力、有意願改變國際秩序，與和平為敵。

3.加速驅離台資外資，促進自由民主陣營與中國脫鉤。

4.將「中國問題」投入美國大選熱門議題，有助於形成兩黨對華更強硬政策，最終形成「花錢演習討打」的結果。

其實，類似這次傻B式的「賤B軍演」，前不久，在中國國慶假期期間，杜拜國際機場一班原定凌晨2點起飛的航班一直被延誤，於是一群豪橫的中國遊客，開始在機場展示國威維權，其中一名只會半調子英文的旅客帶頭喊了一句「Go back to China」，緊接著大批中國傻B旅客，以為這句英文口號的意思是「我要回中國」，於是紛紛跟著跟着大喊Go back to China！

讓機場工作人員和其他外籍乘客啼笑皆非，因為Go back to China的意思其實是：滾回中國！讓Po出這段現場視頻者和留言者紛紛表示：丟臉丟到國外去還自以為得意！

看來中國這次的「賤B軍演」就像那群在杜拜機場高喊Go back to China的中國傻B遊客一般，不知道自己的行為有多麼愚蠢？丟人現眼還洋洋自得呢！真是TMD，滾回中國去吧⋯⋯。

（作者為前國大代表）
本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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