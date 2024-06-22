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自由開講》 談宜蘭從「民主聖地」到「民主剩地」

2024/06/22 12:00

◎ 孫博萮

宜蘭羅東知名「王記炒飯」表達反對國會擴權立場，在店外懸掛布條「民主炒飯，不加蔥仔」，並推出「民主炒飯不加蔥」。（民眾提供）

羅東夜市旁一間主打炒飯的餐廳「王記」，日前因聲援「青鳥行動」推出一道「民主炒飯」，並在自家店門口掛上「民主炒飯 無加蔥仔」的布條，被某臉書粉專小編路過拍照上傳粉專，笑問說「不知道可不可以指名加本地的三星蔥？」，竟引來了破千則留言，有臉友聲援贊聲，但同時也遭白藍狂粉洗版攻擊，不僅有號召網民空口檢舉店內有老鼠、油煙重、紅線違停、未開發票，甚至還有揚言要「衝進店內佔領一個月，還是招人在門口圍起來鬧」；店家也不是省油的燈，強調「不是躲在鍵盤後面亂留言就沒有責任」，將不實指控一一截圖送派出所報案，更加碼推出只要講出「通關密語」：「反對暴力立法、我支持民主」，加贈飲料一杯，全然無畏「狂草出征」。

民主炒飯堅持不加蔥 店家提告酸民惡意批評

羅東夜市旁一間餐廳，日前聲援「青鳥行動」推出一道「民主炒飯」，遭網路酸民惡意攻擊。圖為客人訂單備註沒有討論不是民主，幫老闆加油。（業者提供）

這次立院白藍聯手暴力擴權，宜蘭年輕一輩的店頭家沒有因為做生意而噤聲，宜蘭舊城排隊老店「北門綠豆沙牛乳大王」率先發難，早早就在粉專上表態「沒有討論 不是民主」，接下來主打和風簡餐的「夏至咖啡」、以宜蘭農產結合天然食材製作冰淇淋的「邂逅街」、有書有咖啡的「好森咖啡 x 大吉」也接連發文表態聲援，其中「夏至」跟「好森」頭家更是直接拉下鐵門衝台北，因為他們清楚明白：「絕不能讓台灣香港化」、「國會變人大」，沒有辜負宜蘭「民主聖地」這塊看板！

而在全台串聯的青鳥行動方面，可能因宜蘭距台北較近，不少聲援者是像頭家一樣直衝台北，宜蘭串聯並非由地方頭人發起，反而是由羅東高中辯論社的兩位高三生發起，由於未通過集會遊行的申請，兩位同學原意是僅以手舉標語靜默的方式來表達訴求，殊不知一發起即獲得超乎其預期的「廣大迴響」，活動前即被有心人士「騎劫」，未經任何事前徵詢就擅自「加碼」，活動當天非但「主動」在現場擺起桌枱收受及發放物資，更在現場引領群眾大呼口號「以供媒體拍攝」，後來甚至還拿出麥克風讓「來賓」暢所欲言，雖然經「提醒」、「溝通」後，有邀請兩位「正港--ê」發起人「也」上台發表主張，但種種「喧賓奪主」的行徑已讓兩位第一次辦活動的發起人相當傻眼。

店家、學生自發性串聯顯見「民主聖地」在宜蘭已向下扎根在民間，反觀宜蘭政壇卻是投機主義益發盛行，現任縣長靠積極走攤跑紅白帖跟大打「囡仔讀冊 食 puīnn 免錢」牌收買人心贏得政權，而面對這種「貨色」民進黨非但選不贏，甚至還在 2022 年的縣長選舉讓林姿妙連任成功，打破中國黨在宜蘭 40 年來未曾連任的「魔咒」，使過去光榮驕傲的宜蘭人如今飽受外縣市訕笑，從「民主聖地」淪為「民主剩地」，著實令人不勝唏噓。

近年泛綠在宜蘭不但丟失執政權，本屆鄉鎮市長也僅剩下兩席，從中央到基層選舉也每況愈下，「老的不退、持續卡位」一選再選，青壯年民代卻大斷層，世代交替嚴重失衡；多年來屢屢讓宜蘭人聞之「幌頭」（hàinn-thâu）的陳歐珀在 2018 年縣長選戰中，以 95,609 票、得票率 38.23%，創下民進黨創黨以來在宜蘭縣長選舉最低得票，爾後 2023 年陳歐珀因陷入 im.B 詐騙風波退出連任立委選舉，「指定」的繼任人為與其同為「正國會」派系的姪子陳俊宇，在 2024 年的宜蘭立委選舉中以 41.99% 再創單一選區制實施後宜蘭縣立委民進黨的最低得票率，隨之而來的員山議員補選民進黨的一席也拱手讓人，地方經營前途堪慮。

更惱人的是，當年在代理縣長期間把宜蘭搞得「烏煙瘴氣」的陳金德，今年總統大選完又「鹹魚翻身」，接任在他之前當代理縣長吳澤成的公共工程委員會主委大位，讓地方人士無不納悶，甚至感嘆是否有酬庸之嫌，也對賴政府的用人打上大問號。

宜蘭羅東知名「王記炒飯」業者，嚴厲譴責酸民的不實指控，已截圖報警提告，強調「網路不是可以留言不用負責的地方！」 。（業者提供）

王記炒飯頭家說，來店消費相伨 thīn 的客人為他們打氣時說「我們都是宜蘭人，相挺應該，守護宜蘭民主價值，更要守護台灣價值，加油！」，更有客人點民主炒飯講通關密語時很激動，講完後還說「台灣加油！宜蘭加油！一起加油！」，現場其他用餐顧客聞聲也群起高喊：「台灣加油！」讓他們非常感動，反倒是地方的政黨人士頂多鍵盤聲援，據聞還被怪罪「為何要把事情搞大？」，這般落井下石讓他們也看透人情冷暖，從這些小地方均不難嗅出綠營在宜蘭的票源會不斷探底的因素。

2024 年大選中，民進黨在南澳、大同兩鄉的總統票跟政黨票甚至還輸給民眾黨。（作者截圖自中選會選舉資料庫）

老的不退新的斷層 民進黨在宜蘭的經營大有問題 

民進黨從 2014 年縣長選舉林聰賢狂掃 16 萬票、大贏對手邱婌媞近 7 萬票，到接連兩屆縣長選舉投票率從七成跌破六成五、連 10 萬票都拿不到，十年後 2024 年大選中，南澳、大同兩鄉在總統票跟政黨票甚至還輸給民眾黨，簡直是奇恥大辱！若非有總統大選的便車可搭及在選戰最後受「搶救王義川大兵」效應的拉抬讓基本盤歸位，恐怕連立委這一席都要保不住，這些「警訊」都在在突顯民進黨在宜蘭的經營已經大出問題，再不痛思改革並積極培養年輕一代有理想的新面孔政治工作者，可預料接下來的地方選舉又將陷入苦戰。
（作者為台澎法理建國工作者、守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人）

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