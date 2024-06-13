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自由開講》深化「青鳥」公民運動 建構現代化公民社會

2024/06/13 10:00

◎林正二

美國GOOGLE、NVIDIA和AMD等高科技巨頭最近群聚台北，加碼投資台灣，我國已成為AI高科技產業的全球重鎮，舉世矚目。然而，台灣卻因在野黨擴權亂政，傷害民主與人權，影響我國際形象。

由於台灣的民主體制已遭破壞，影響政府施政與國際社會對我民主的評價，將傷及外國對台灣的投資，故民進黨將配合政院提出的覆議案，於十四日開始啟動「反濫權、護民主」全台各地宣講行動，要深化民主，讓台灣人民瞭解國會惡法影響人民的權益及國家體制的有效運作。

為了民主的深化，民進黨展開全台宣講的同時，「青鳥」行動亦可望持續推動公民運動。期待公民團體能深入全台舉辦座談會、公聽會及透過社群網站與媒體等管道，跟全國民眾詳細說明政府提出覆議擴權法案的理由，以及這些惡法將如何傷害人民權益與妨害政府的施政，以凝聚人民力量向在野黨立委施壓，而能覆議成功。

國會擴權覆議案全面開戰，民進黨啟動下鄉宣講、讓「青鳥」飛出台北，國民黨亦推出全台22縣市下鄉宣講反制。圖為民進黨團總召柯建銘日前（8）呼籲國民黨向憲法和民意起義來歸，別膛臂擋車。（資料照）

如果覆議沒成功，公民團體將會配合政院與執政黨立院黨團的釋憲，展開罷免不良立委的連署活動。罷免要成功，應詳述罷免立委的具體理由，其目的是要提升立委問政品質，不會讓惡質立委藉由多數暴力，再制定擾民傷政的惡法，影響國家發展與人民權利。在明年二月罷免作業展開前，長達將近八個月時間，建議公民團體持續深化公民運動，讓罷免活動成為涵富「公民教育」內涵的社會運動，期能為台灣優質民主政治的建構，打下厚實基礎，並讓可能舉行的全民公投順利否決惡法。

為達成「公民教育」的目標，公民團體應藉由罷免連署活動的推動，透過密集的座談會、演講、視頻、劇場演出等，讓各地民眾瞭解地方勢力、派系與既得利益階層的把持，會傷害人民的權益、地方產業的發展與公共建設的品質；優質的民主政治，不能跟惡質的地方勢力、派系與既得利益階層連結，應著重地方產業與國家經濟的發展、公共建設的推動、進步價值與改革理念的闡揚，以擺脫傳統宗親派系、人際關係與地方權貴利益的糾纏，建構優質的公民社會，才有利於地方的發展。

期許執政黨能藉由全台宣講，提升台灣的民主品質。為達成深化民主的目標，民進黨的下鄉宣講應跟「青鳥」民間團體，加強合作支援、分進合擊，除詳述國會擴權不利國家發展與危害人權外，應以提升民眾的公民素養及現代化思想為目標，期能為台灣現代化公民社會與優質民主政治的建構，打下深厚基礎。

（作者為退休駐美外交人員）

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