自由開講》談廢除考監 朱立倫打假球？

◎陳啟濃

國民黨立委有意廢除考試院監察院，朱立倫主席也表示認同，他認為考試院監察院長期以來功能不彰。然而，朱立倫卻只提及在「不更動憲法」的狀況下廢除考、監兩院，「不管砍或凍，都是一個方式」。這就驗證了，中華民國的憲政法統一直以來都是國民黨能夠待在台灣延續下去的保命良藥，現在要推翻孫中山主張的「五權憲法」，不就等於斷了國民黨根？

國民黨主席朱立倫表示，如何在不更動憲法的狀況下，讓考、監兩院功能為人民所接受，「不管砍或凍，都是一個方式。｣（資料照）

提出修憲案，廢除考試院和監察院，正是出於對台灣現實需求的考量。從過去的「黨外」以及現在的民進黨對於國家體制一貫的主張，應該要讓中華民國在台灣落地生根，除了修憲更有必要考慮制憲，都是壯大台灣，適應台灣發展需要的政治工程。而這些政治工程一直以來都被國民黨冠上所謂的「台獨」標籤，配合中共的「犯台」口實。

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然而現在國民黨的動機並不單純，只是因為擔心功勞被民進黨搶走，所以想走在前面獲取民心。國民黨如果真的認同台灣，要把國家體制調整的適應台灣政治發展的需要，就應該要跟民進黨攜手制憲，把這一部殘破不堪，非常不適合台灣需要，當初專為「大中國」設計的憲法拋棄。

孫中山的政治主張的「主權在民」體現在「人民有權」、「政府有能」的精神。只是國民黨來到台灣，一直抱著所謂的憲政法統，台灣人民卻無權制定自己國家的憲法。背離了孫中山「主權在民」的主張，剝奪台灣人政治上的實質權利。因而除了考試院、監察院的功能不彰與謬誤，憲法的每個章節都跟現在台灣實際的政治需要格格不入。只為了守住所謂的「中華民國的法統」，卻不顧二千三百萬台灣同胞的實際需要，只會誤國誤民，耽誤了台灣的永續發展。

（作者為政治評論員）

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