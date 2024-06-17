自由開講》學生想要一平方公尺，我們卻給不起？！

◎張仁家／國立臺北科技大學教授兼學生事務長



臺北科大學生自治會參加113年大專校院學生會成果展榮獲全能滿貫獎的殊榮，令人一則以喜，一則以憂。學生加入自治團體、參與公共事務，非常難能可貴。為何擔憂？答案很簡單，學校沒有多餘空間提供給學生。

這學期，有位系學會代表在學生代表大會上提出需求「希望學校給我們1平方公尺的空間，讓我們能放社團的物品」，這個問題讓台上的長官聽了相當揪心，因為沒有人可以大聲回答「沒問題」。

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探究歷史後，才發現臺北科大在工專時期，學生約3,800人，當時校地面積有12.9公頃，在1970年代，為了配合市政發展，將建國北路與忠孝東路3.3公頃土地提供市政府作為道路用地。目前學生人數已達13,666人，校地面積卻只有9.7公頃，校地嚴重不足也使得有128位老師無法被聘任補齊。

另外，學校目前有97個社團及系學會，社團空間不是在地下室，就是委屈在體育館夾層或是系所倉庫，甚至有些社團沒有辦公室。

國立臺北科技大學。（中央社）

筆者在臺北科大服務23年，也是大安高工畢業校友。猶記剛到臺北科大服務時，就強烈感受到空間壓迫感。大安高工校地44,253平方公尺，學生2,347人，平均每生有18.85平方公尺；臺北科大校地96,537平方公尺，學生13,666人，平均每生有7.06平方公尺，平均使用面積大約僅是大安高工的三分之一。同樣是大安區學校，竟有如此大差異，何況還是一所國立大學。

大學生活是學生成長和發展的重要階段，校園的空間有著重要作用與影響，其中，教學大樓、圖書館、實驗室是學術與發展的主要場所；校園廣場、餐廳、休閒設施等場所是提供生活與互動的環境。

40多年前，臺北科大配合市政建設，如今卻面臨校地不足，負面影響包括限制學校發展、影響學生學習、衝擊學術聲譽跟競爭力，因此，解決校地不足問題對於未來持續發展與提升教學品質至為關鍵。欣聞同樣是國有土地的建國啤酒廠時值活化之際，如果臺北科大能順利加入，全體師生與校友將無須擔憂，學校未來在國家產業人才培育上勢必能創造更多競爭力。

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