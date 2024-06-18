自由廣場》AI浪潮衝擊下的人文學科轉型升級

◎ 茗言

成大歷史系今年申請入學招生掛蛋，他校人文科系招生亦不理想，反映AI浪潮及日前「黃仁勳旋風」，對學生及家長選擇科系產生重大影響。

更令人震撼的是，各科試卷讓AI解題，不須1分鐘就解完，且在語文（特別是英文，因AI的原初模型即以英文建構）及社會科幾乎可拿滿分。意味著未來單純靠語文間「轉譯」及「背誦」型態的知識，將被AI完全掌握。甚而不久的將來，簡易會計報表及法律裁判亦能由AI生成，衝擊將從人文擴及法商。

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此時人文學科若仍陷在象牙塔，反過來責難AI對其衝擊，要求平等與保護，而不思轉型，將會被學生「用腳投票」以市場機制淘汰，喪失主要學科的地位，最終淪為通識教育。

30年前，台灣尚未進入網路時代，就獨立製作出「軒轅劍」及「仙劍奇俠傳」之經典角色扮演遊戲，其世界觀設定、人物對話腳本、美術設計、風格情境等數位內容，都是AI未能影響的領域，且創造龐大市場價值。

亦即人文學科的轉型升級之道，應利用文化素材創造原創性數位內容智財，並結合網路遊戲、影劇擴散。想當初「雙劍」由一群理工背景的工程師創造，相信現在的人文科系學生，只要善加引導，必定能做出更具吸引力的作品，就業問題亦可迎刃而解。

（作者是台北市民，法學碩士）

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