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自由開講》國民黨「祭十二芒文」－古今解讀：「韓愈『祭十二郎文』」

2024/05/31 22:53

◎韓國痴

「十萬青年『青鳥行動』」競寫「鍘王賦」、「祭昌文」以共表古今憤慨。圖為民眾自主寫成的「葱師表」。（資料照）  

唐韓愈（文忠公）寫「祭十二郎文」，名垂青史；古今讀者曰：字字是血，字字是淚！！林憲同律師眼看今日國會亂象，代筆諧名「韓國『痴』」，忍淚寫成「國民黨祭『十二芒文』」，哭祭百齡國民黨忠魂。祭文曰：
維中華民國113年西紀2024年5月28日，國會殿堂但見傅崐萁委員，以國民黨黨團名義，欺壓立法院長韓國瑜，不尊重五權分立憲政體制，違憲立法侵奪人民權利暨破毀五權憲法；國民黨黨徽的12道光芒已經黯然消逝！！
「十萬青年『青鳥行動』」競寫「鍘王賦」、「祭昌文」以共表古今憤慨！！林憲同律師借體「韓愈『祭十二郎文』」寫成國民黨祭文，替歷史論斷韓國瑜、傅崐萁、黃國昌的三件國會罪狀與事證如后：
一曰：百齡國民黨與八歲民眾黨，無端淪做「中國共產黨的在台『代言人』」；韓國瑜、傅崐萁及黃國昌共同羞辱了國民黨創黨人孫文先生，也同時羞辱了台灣民眾黨的宜蘭蔣渭水先生！！二曰：國民黨創建「『五權憲法』國家體制」，作為台灣人用民主對抗一黨專政的北京中共。詎知：韓國瑜、傅崐萁、黃國昌在國會號召62名國眾兩黨委員，呼應中共：在國會內借名修憲亂政；在台海四周則對台灣展開環台恫嚇軍演！！韓國瑜、傅崐萁、黃國昌三人在台灣已經共同觸犯「反滲透法犯罪」。這也就是韓國瑜、傅崐萁、黃國昌三人的聯手違憲修法敗政！！三曰：國民黨與民眾黨不是依照民主憲政理論在國會進行合憲的國會改革；反之，國眾兩黨62名委員是在國會悖逆「『五權憲法』的憲政程序」，利用修法職權名義，目的則是：對執政的民進黨進行赤裸裸的奪權鬥爭！！
台灣，透過李登輝的96年修憲，讓台灣地區2,350萬人民可以合憲行使直接民主，選出合憲的國家領導人。本律師曾在自由時報三次撰文褒稱這項台灣人的民主成就，名曰：「台灣第三民主共和」。這就是陳水扁及賴清德對北京兩度宣稱：「兩岸主權；互不隸屬」的法理所在！！反之試看：韓國瑜、傅崐萁、黃國昌今日竟然在國會聯手為匪作倀；台灣人，你可以不發怒嗎？！
嗚呼哀哉！！國民黨魂及台灣民主，伏維 尚饗！！
（律師）

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