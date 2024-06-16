自由廣場》及早因應藥師人力短缺問題

◎ 林應然

最近有兩則藥事人力短缺的報導，一為台北馬偕醫院夜診僅有一名藥師包藥，有民眾看完診後從七點等到快十點，又突接獲廣播稱「七點多後看診的民眾等到十二點都等不到」，建議三天內再來領藥，引起患者不滿。二為台南安南醫院發生領藥糾紛，病患因為等太久失控怒吼，其他病患也等得不耐煩，院方承認目前藥劑師人手的確不足。

事實上，基層醫療院所亦有不少會員反映藥師難聘導致無法開診，即使醫師因無藥師調劑而釋出處方至社區藥局，也常被拒絕調劑，特別是兒童用藥因費工費時，需要磨粉分包，更是屢被拒絕。

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據統計，藥師考照率不及三分之一，是否藥學科系學校教育不良，導致學生品質不佳，抑或現行出題專家學者為限制藥事人力進入市場，保障現有藥師利益，刻意出題過難，值得探討。期望教育部及衛福部協助研究解決藥事人力短缺問題。

筆者建議相關單位思考︰（一）提升藥學科系教育品質，期使學生通過率提高，補足人力需求，對通過率過低之學院，應有退場機制。（二）研討是否專家學者刻意出題過難，導致錄取率過低。（三）若醫療院所因藥事人員不足，必須釋出處方至社區藥局時，應要求社區藥局備有充分藥品，並不得拒絕調劑。（四）若藥事人員錄取率過低，導致民眾無法領藥時，應仿照藥事人員匱乏地區之機制，開放醫師得以自行調劑，以免影響民眾取藥權益。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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