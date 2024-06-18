自由開講》回林應然醫師：及早因應藥師人力短缺問題

◎張博欽

有關於林醫師對於藥師人力建議一文，筆者看完是通篇大笑到不行，林醫師固然有其「獨特」的見解，我依然給予尊重，但針對文中些許內容在邏輯上仍有點說不過去，甚至還有點與時代脫節！真正的解決辦法請容許我娓娓道來！

圖為藥師示意圖，人物與本文無關。（資料照）

醫療崩壞的其根本核心乃至於錢少事多離監近，這個就連醫師也不得不承認，醫療人員在最近的年代尤其半導體飛黃騰達時候更顯得委屈，因為每個醫療人員培育都熬過相當大的心力跟精神，結果換到的結果不如人家唸電資半導體的工程師四分之一。

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用最近最火紅的議題護理師人力不夠關床的新聞舉例來說，難道是因為台灣的護理師不夠多，受到少子化的影響嗎？並不是！護理師的執業率僅不到6成，也就是護理師缺口出在另外四成因不爽而不想做！究其根本，就是護理的執業環境太爛、太糟、還太差，總不能拿別人的一片真心換絕情，又要人家死心塌地的工作吧？多少護理師們看透了這個環境是頭也不回的離開！

藥師人力短缺、五大科醫師人力短缺也是如此，我相信林醫師自己也是小兒科醫師，不會跟外界說自己的同行兒科醫師不足，是因為兒科教育太差、或者有心人士把持利益故意兒科專科考試考太難吧？相同的話解釋兒科醫師荒的問題，難道林醫師不覺得有點荒謬嗎？

終其原因，不過就是執業環境太差加上少子化，讓愈來愈多藥師離開藥師執業環境，僅此而已，這麼簡單！

說到底，醫療崩壞的問題，醫師也要負起一部分的責任，台灣醫療政策長期被醫師把持主導，結果弄到最後醫療崩潰，難道醫師都不用檢討之前的政策哪裡不對嗎？

就最簡單的藥價差問題用一個「 醫藥分業單軌制 」解決了，結果弄成現在藥價砍一堆導致缺藥、藥價差反而更大、放眼全球都沒有的荒謬絕倫現象！不就是因為醫師想要多吃一杯羹才變成這樣嗎？更不用說開放醫師調劑，破壞病人用藥安全等犧牲民眾的主張，真要說是誰在把持利益呢？！

（作者為藥師）

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