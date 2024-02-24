自由廣場》健保申報不等同醫師收入

◎ 林應然

據報導「健保一一一年「西醫門診各專科申報」資料顯示，五萬三四九○名醫師共申報四七八億三九六萬點，平均每人申報八九四萬點，換算後一整年健保平均給付每一名醫師約八百萬元。調查發現，醫師人數近萬名的內科系申報量最多，平均每人申報點數達一九八二萬點，其次為復健科（平均一三八四萬點）、泌尿科（一三六八萬點）、神經科（平均一二九六萬點）、急診醫學科（平均一一八六萬點），均屬健保點數大戶。」

報導的資料應是來自健保署，或許健保署想釋出訊息讓醫師被認為是高收入行業要知足，或許是記者為了報導健保申報影響「未分科住院醫師」的選科抉擇。但文中以「換算後一整年健保平均給付每一名醫師約八百萬元」呈現，讓醫界十分錯愕震驚。

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眾所皆知，一位醫師申報的健保點值並非等同其薪資收入，舉例而言，心臟病患來診，醫師診察後可能會開立心導管檢驗，放射線檢查，心臟超音波，甚至抽血檢驗，洋洋灑灑申報健保數萬點，但醫師的個人業績收入仍然只有診察費2-3百點數的50%左右而已，是以台灣的醫師必須依靠看診量來累積收入。許多病患常抱怨醫師看診「三長兩短」也是事實，以目前健保署對每位來診病患的微薄給付方式，台灣的醫師若仿效歐美國家每15-30分鐘約診一位病患，那這位醫師若在醫院很可能因業績不佳被解僱，若開診所就一定會倒店，醫師高收入現象已隨健保開辦而瓦解了，君不見，大學招生已有不少高中畢業生寧棄醫學而選他系，這不只是因為抉擇，而是對醫師高風險、低生活品質、相對低報酬（特別是以時薪計算）的醒悟，台灣的健保民眾滿意度高達90餘%，這是建築在醫師的血汗付出上。

疫情來時就說要珍惜醫療人員的冒險付出，疫情走了就七折八扣醫療人員的健保申報，公義何在？看看最近南韓醫師的罷診，想想台灣女士在日本因巴氏囊腫求醫無門的窘境，你應該慶幸住在台灣。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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