晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》健保申報不等同醫師收入

2024/02/24 05:30

◎ 林應然

據報導「健保一一一年「西醫門診各專科申報」資料顯示，五萬三四九○名醫師共申報四七八億三九六萬點，平均每人申報八九四萬點，換算後一整年健保平均給付每一名醫師約八百萬元。調查發現，醫師人數近萬名的內科系申報量最多，平均每人申報點數達一九八二萬點，其次為復健科（平均一三八四萬點）、泌尿科（一三六八萬點）、神經科（平均一二九六萬點）、急診醫學科（平均一一八六萬點），均屬健保點數大戶。」

報導的資料應是來自健保署，或許健保署想釋出訊息讓醫師被認為是高收入行業要知足，或許是記者為了報導健保申報影響「未分科住院醫師」的選科抉擇。但文中以「換算後一整年健保平均給付每一名醫師約八百萬元」呈現，讓醫界十分錯愕震驚。

眾所皆知，一位醫師申報的健保點值並非等同其薪資收入，舉例而言，心臟病患來診，醫師診察後可能會開立心導管檢驗，放射線檢查，心臟超音波，甚至抽血檢驗，洋洋灑灑申報健保數萬點，但醫師的個人業績收入仍然只有診察費2-3百點數的50%左右而已，是以台灣的醫師必須依靠看診量來累積收入。許多病患常抱怨醫師看診「三長兩短」也是事實，以目前健保署對每位來診病患的微薄給付方式，台灣的醫師若仿效歐美國家每15-30分鐘約診一位病患，那這位醫師若在醫院很可能因業績不佳被解僱，若開診所就一定會倒店，醫師高收入現象已隨健保開辦而瓦解了，君不見，大學招生已有不少高中畢業生寧棄醫學而選他系，這不只是因為抉擇，而是對醫師高風險、低生活品質、相對低報酬（特別是以時薪計算）的醒悟，台灣的健保民眾滿意度高達90餘%，這是建築在醫師的血汗付出上。

疫情來時就說要珍惜醫療人員的冒險付出，疫情走了就七折八扣醫療人員的健保申報，公義何在？看看最近南韓醫師的罷診，想想台灣女士在日本因巴氏囊腫求醫無門的窘境，你應該慶幸住在台灣。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書