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澳洲傳「真」》李強訪澳外宣失靈 反提醒：中國侵蝕西方社會自由

中國總理李強近日高調訪問澳洲。對於中澳關係與印太局勢是否帶來新的衝擊，甚或改變的可能？還是適得其反，讓西方社會見證中國正在侵蝕自由民主？我們有現場直擊的第一手報導。
丘德真

丘德真

2024/06/20 22:49

◎ 丘德真

反共陣營民眾高舉「雪山獅子旗」、「光復香港 時代革命」等大旗；不少示威者早在天還未亮前，集結於坎培拉抗議李強訪澳。（作者提供）

中國總理李強近日訪問澳洲。歷時4天的行程，中國政府試圖推銷的說法，是所謂「重回正軌」的中澳關係。但更為引起輿論關注的，卻是李強現身於坎培拉國會大樓時，場外、場內的喧嚷是如何地提醒了：中國正在侵蝕西方國家的自由。

6月17日當天早上4點，我從雪梨開車出發。大約7點，才剛進入坎培拉首都領地範圍，車上的結霜警告就響起來了。看一下儀表版，車外氣溫攝氏零下3度。這時天色開始亮起來，車窗外的草地披著薄薄一層白色的霜。

當駛近國會大樓和中國大使館附近時，已有不少親共和反共陣營的民眾。他們早在半夜，就已經冒著寒冷各自盤踞示威陣地。

一下車，就遇到大約十名撐著抗議標語的法輪功學員。我向他表明自己是記者；未待我開口詢問，他們就迫不及待地訴說著；原來，在天還未亮之前，有親共人士以旗杆襲擊他們。

李強現身於坎培拉國會大樓時，場外、場內引發衝突。有前來抗議的藏人被逮捕。（作者提供）

親共人士攻擊反共團體 藏人代表卻被逮捕


聆聽目擊者和受害人講述事發經過，再三確認證詞的細節，反覆觀看他們用手機拍下影片，大家交換電話……此刻，大約500公尺外，港獨團體HKPACE大約10多名成員在撕毀自備的中國國旗，高喊「反對一個中國」、「香港獨立」口號，引來數十名親中人士動手干涉。雙方一度全武行；過程中，親中人士多次利用五星旗纏著HKPACE成員頭部拉扯。直至4、5分鐘後警察到場制止，雙方才停手。

隨後我收到HKPACE成員傳來影片和照片；還未來得及詢問詳情，眼前又是好幾宗口角和推擠。正當衝突不斷，卻看見有人心平氣和地跟對方陣營溝通；對此，反而讓我覺得有點超現實──我親眼目睹一名藏人代表（她拜託我不要公開她身份）總是帶著微笑，多次輕聲地以普通話向親中人士說著「這裡是公眾地方，我們都互相尊重一下。」

不久，一位澳洲人帶著香港抗爭者的「光時旗」，騎著腳踏車經過現場。親中人士在趁警察沒注意時，上前搶走了「光時旗」。那位澳洲人衝過去要搶回旗幟；這時警察才反應過來分開雙方，還一度揚言要拘捕那名澳洲人。目擊者紛紛上前解釋事發經過，警方才作擺；涉事的親中人士亦已經不見蹤影。

隨後有流亡澳洲的中國民運人士試圖要燒中共黨旗；但尚未來得及點火，就被警察搶走旗幟了。對此，華裔作家許秀中上前質問警察的行動理據，並試圖從拿回旗幟；結果至少3到5名警員包圍並拉扯她的衣服和肢體，其中更有警員掐她的脖子。這時，附近的親中人仕不斷高喊「中國萬歲」。

警察離去後，許秀中拿著擴音器向親中人士喊話。她說：「你們只有這一句話可以講嗎？如果你們只有『祖國萬歲』這一句話的話，你們是不是缺少理由來維護你說『萬歲』的祖國？」

李強訪澳期間，除有親共人士擁護，更有反共團體如挺藏獨人士的抗議行動如影隨形。（路透）

整天下來，我所聽到的親中人士口號，要不就是「中國萬歲」，要不就是「中國加油」。對照之下，反共陣營的口號可是多得多──「中共滾開」、「誰在撒謊？中共！」、「讓西藏自由」、「讓維吾爾族人自由」、「讓香港自由」、「我們要甚麼？要自由！」、「光復香港，時代革命」……還有很多，未能盡錄。

曾經擔任中國特務長達15年的Eric（化名），現在已經是反共人仕；當天他也來到現場。我問他：「被動員來的親中人仕才這種表現，而且陣仗也不如外界預期；對中共來說，這些人及格嗎？」Eric明確地說：「不及格。」據Eric親自打聽獲悉，有被動員的人拿不到本來談好的酬勞。

過了不久，兩名親中人士搶走了藏人一面的雪山獅子旗，跑到親中人士的示威區，然後丟到地上踐踏。有3名藏人見狀後衝上前要奪回旗幟；這時警察才注意到有衝突發生，並且將其中一名藏人壓倒在地上──他是當天唯一的被拘捕人士。

至於國會大樓內，當李強與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署合作文件時，曾遭中國關押的澳籍華裔記者成蕾阻也在現場採訪。不過，中方人員卻將成蕾阻擋在攝影鏡頭外。有國會職員注意到中方人員的舉動，於是上前阻止中方人員的行為。

獨裁國家官員來到民主國家國會重地，卻公然侵犯當地記者的採訪自由；這是中國模式試圖強行植入西方的鐵證。成蕾被阻擋的事件，當然馬上成為國際輿論焦點。

李強這次訪澳行程，本應是一次所謂「成熟」中、澳關係的大外宣。但在國際媒體上所呈現的以及我自己親眼目睹的，卻是民主社會的自由常態遭受到中國長臂的侵擾──換言之，是中國正在侵蝕澳洲的自由。

（作者為旅澳媒體工作者）

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