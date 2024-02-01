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自由開講》柯文哲政客？政治家？民眾黨何去何從？

2024/02/01 14:39

涂醒哲

柯文哲是政客，怠無疑義，但是他能否在台灣波濤洶湧的政局中，展現智慧，成為政治家？

記得2014年我在嘉義市選市長時，兩位同時也在選市長的賴清德醫師及柯文哲醫師都到嘉義替我站台。我上台感謝他們，說醫師從政是社會之福，三位中賴清德政治歷練最為完善，柯文哲臨床醫師資歷最長，我則是由衞生局長、疾病管制局長、衛生署長、國策顧問到立法委員，行政經歷最為完整。那次我們三位都當選市長，柯文哲也因此風生水起，短短幾年，從台北市長直攻2024年總統選舉，建立台灣民眾黨，成為台灣政局不能忽視的政治人物。

柯文哲竄起之快，固然有時空環境的背景，他利用台灣人民對國民黨威權的厭惡，以及對民進黨執政產生的包袱之不滿，提出拆除藍綠高牆、還政於民的政見，深獲一些對政治現狀不滿尤其年輕人的支持。但各界對柯文哲的看法都是他很聰明，變來變去，藍綠通吃，過河拆橋。簡單講，柯就是一位精明的政客。

柯文哲常說他的IQ 157，意思是他比其他人更聰明。能考上台大醫學系，即使不是一次就考上，台灣人都是誇讚的，何況還能夠在台大醫學院做到教授。柯文哲當然是聰明的，但常講IQ 157，在我們台大醫科的群組中，已經被看成笑話，不一定認同，因為大家都很聰明。但大家共同的看法是：柯文哲是沒有智慧的。柯文哲處理人際關係、政治議題，太粗糙、太善變、太自以為是。

柯文哲竄起之快，固然有時空環境的背景，他利用台灣人民對國民黨威權的厭惡，以及對民進黨執政產生的包袱之不滿，提出拆除藍綠高牆、還政於民的政見，深獲一些對政治現狀不滿尤其年輕人的支持。（本報資料照）

其實我們從一位要處理急診病情變化莫測的醫師立場來看，決策必須隨時依據當時病情變化的狀況，馬上做出判斷，馬上處理。因為計劃趕不上變化，急救的醫師有時不照常規處理，甚至違背自己原本說好的方式，柯文哲這種習性可以理解。但變來變去，遊走藍綠，到處樹敵，尤其對中共態度曖昧，恐也難登大雅之堂。柯文哲雖然聰明，也成功吸引到一些想要改變的力量，但是政治是衆人之事，總是要落實到尊重多數人民的意志；政客也不能只會批評，而是要能真正解決人民的需求。否則只能永遠擁抱小衆，做政界老三。

宋楚瑜的親民黨也曾做過老三，2001年全盛時期甚至有46席立委，於今安在？台灣團結聯盟結合國民黨及民進黨的部分政治人物，在2012年得到9.57%政黨票，成為立法院第三大政黨，今年只有拿到0.3%政黨票。親民黨和台聯以及各式各樣的小黨今年全面泡沬化了。

台灣民眾黨未來何去何從？是否也是走上小黨泡沫化的老路？柯文哲有機會從政客走向政治家嗎？

今年總統立委選舉，柯文哲拿到369萬多票，民眾黨拿到22.1%的政黨票，當選8席不分區立委，成為立法院第三大黨。一時志得意滿，自以為是立法院的關鍵少數，對國民黨及民進黨呼籲來呼籲去。可惜兩大黨雖然對民眾黨這8票有意爭取，但不大買帳，反而利用機會裂解民眾黨。因此柯文哲主席一個頭兩個大，很難擺平民眾黨立法院雙黃及黨內衆多紛擾。

如果柯文哲還繼續走總統選舉時期的做法，用太多的政治謀略，太少的政治智慧，恐怕難逃小黨泡沬化的宿命。在此關鍵時刻，我希望這位台大的學弟，不要「機關算盡太聰明，反誤了民眾黨性命」，能夠大開大闔，走理念正確之路，不必急於一時，但至少努力成為台灣第二大政黨。 柯文哲宜改變形象，不再以批評別人，而以認真論述自己政黨理念的方式，爭取更大多數台灣人民的認同。既然自稱是台灣民眾黨，具體方法如下：

一、落實「台灣」二字的真義：既然要做台灣的政黨，就要了解，只有以台灣優先，才能在台灣成長茁壯。至少要學習李登輝前總統的做法，口喊統一剛領，實則心繫台灣，甚至明講中共是土匪政權，如果柯文哲能被中共稱為B型台獨，前途無量。

二、要司法李登輝前總統在國民黨內群敵環伺下，和在野黨合作，脫穎而出的智慧，就是不能學習毛澤東，毛澤東太多霸氣，太少民意。只有李登輝前總統的「民之所欲長在我心」的對人民的疼心，才能永續成長。

三、落實「民眾」二字的真義：學習陳水扁前總統，在國民黨一黨獨大的威權統治下，集人民之力，困境造勢。只有事事以最多數人的最大利益著想，政黨才有前途。蔡英文總統之所以得到817萬票，是因為她講出台灣人民的心聲「台灣中國，互不隸屬」。台灣民眾黨要真正思考「民眾」的需求，尤其對台灣主權，台灣民主自由人權的需求。

四、不要再說「兩岸一家親」：新加坡總理說「要落地生根，不要落地歸根」，這才是智慧。新黨親民黨泡沫化是因為太親中，韓國瑜選不上總統也是因為太親中。台灣只剩下3%左右的人想做中國人，政黨要在台灣生存，一定不要過度討好這3%的中國人，更不宜過度討好中共。尤其在全球民主國家已經在和中共國劃清界線之際，這種政治智慧是台灣政黨必要生存之道。

五、爭取成為第二大黨：政黨存在是必須的，台灣需要的是一個愛台灣的執政黨以及一個愛台灣的在野黨。民進黨由本土出生，權力來自人民的支持，堅持台灣優先，在這次總統選舉後已經站穩腳步，短期內難以撼動。中國國民黨一直無法拋棄「中國」，無法成為台灣國民黨，台灣民眾黨唯有和國民黨澈底切割，順勢接收國民黨內的台灣派，才能成為第二大政黨。台灣民眾黨宜以忠誠的反對黨自許，忠誠於台灣，理性監督執政的民進黨，不斷提出有建設性的創意，福國利民的法案，擺脫和中國國民黨一樣只會聽習近平話的印象，才有可能坐二望一。

民進黨走了多年才走上現在的情況，柯文哲民眾黨也不宜躁進，只有腳踏實地，少作秀多作事，才能化聰明成智慧，轉政客成政治家，柯文哲加油！

（前嘉義市長）

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