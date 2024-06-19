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自由開講》民調打臉藍白兩黨／這才是該服從的「多數意見」！

2024/06/19 10:33

◎陳啟濃

台灣民意基金會最近公布所做的政黨支持度民調，其中民進黨37%，國民黨17%，民眾黨14%，另外有27%沒支持哪一個政黨。

台灣民意基金會昨日公布最新民調，在政黨支持傾向方面，民進黨37.4%、國民黨17.8%、民眾黨14.3%，其他小黨合計2.7%，民進黨領先藍白各黨。 （台灣民意基金會提供）

在立法院經歷藍白兩黨強行通過所謂的立法院「改革法案」後，年輕人在街頭表達強烈反對意見醞釀出來的「青鳥運動」，在民進黨提出「覆議案」後，這個政黨支持度的民調，已經表達了台灣人不能容忍藍白兩黨在立法院的作為。

儘管國民黨藉著「查弊」的光冕堂皇的理由，提出不再讓民進黨執政「為所欲為」的說法，還是得不到大多數民眾的認同。因為藍白兩黨的支持度加起來，還是比不上民進黨的支持度。顯示的意義是兩黨所謂的「立法院改革法案」受到大多數民眾的唾棄，人民不支持立法委員運用「多數暴力」來否認大多數的民意。

如果要搬出所謂的「少數服從多數」的論調，藍白兩黨立委能否有度量與見識，接受大多數民眾的意見。如果還是要強勢運作不通過「覆議案」，就等同選擇跟台灣人民站在對立面，除了藍白立委要面對明年二月接踵而來的罷免潮，連帶的也會反應在二年後的地方選舉上。不要輕忽民意，自我擴權民意反彈，將會一直延續下去擴散開來。

（作者為政治評論員）

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