自由開講》由盧梭的「民約論」談國會擴權立法

◎魯直

最近藍白為了國會擴權立法，引起國人廣泛的關切。一個多月來，立法院外數次聚集數萬至十萬的抗議群眾。這次的群眾運動，目前還在持續蘊釀發酵中。行政院為了國會擴權法案，對立法院提出覆議，如果覆議不成功，民進黨立委將再提釋憲，而公民團體並串連對若干藍營立委提出罷免活動。

立法院對總統有無定期一問一答的類似質詢權？立法院有無對人民的廣泛調查權或文件調閱權？官員在立法院的反質詢，是否應該被罰鍰？官員的不實陳述，是否應課以刑責？這都是國家重要憲政課題。有關國家重要憲政大計，是否可以憑藉政黨的些微人數優勢，不待討論就匆促立法定案，這是一個攸關國家未來民主運作的嚴肅課題。

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台灣從獨裁到民主，只有歷經一、二十年，沒有經過民主先進國家的啟蒙時期，因此法國啟蒙思想家盧梭在其鉅著「民約論」（ Du Contrat Social ）的一些思想，對此次國會立法的爭議問題，或許有一些啟示。

法國啟蒙思想家盧梭。（維基共享）

首先，盧梭認為，國家公民應關心國家大事，公民不以公共服務為主要事務，而寧可出錢不出力，凡事指派代表，「國家就瀕於滅亡」；「當人們說國家大事於我何關的時候，我們就可以認為該國亡了」；所謂民意代表，其實只是人民所委任的人員而已，而不能認為人民之代表，因為「主權不許代表」；「政府之枉法，其危害尚不及於立法者之腐敗」；英國人自以為是自由人，其實是錯的，他們只有在選議員的時候才是自由的，當議員選出來，他們就是奴隸。

因此盧梭認為，「全體的意志」（ volonte de tous ）和「公共的意志」（ volonte generale ）是不同的。公共意志只看公共利益，是「知性的純粹活動」、「抽象且超越時間的本質的具現」、「內在於每一個人良心的理想法理的理性」；全體的意志則為私利，只是個別意志的總和。每一個人依照社會契約，只把自己交給公共，受公共意志的最高指導，而不是交給什麼人或什麼黨。

至於有關公共事務的票決，盧梭說，「凡會議越和諧，意見越一致，則公共意志越抬頭。反之，如意見紛歧，爭吵不休，乃是私利抬頭，國家衰亡的徵兆。」在公共事務的決定上，凡事情越重要，所通過的意見越需要全體一致；越需要急於辦理的事情，所需的通過人數越少；對於馬上要辦的事情，則只要過半數通過即可。

盧梭的思想，影響美國及西歐國家的民主政治制度。由盧梭的思想看，在國會擴權的法案上，顯然立法院修正通過的「立法委員職權行使法」及增訂刑法第141條之1等相關法律所顯示的，並不是盧梭所說人民應遵從的「公共意志」，而只是民意代表的多數意志。在外國30多位學者、國內120多位學者及兩百多位律師所反對的立法，怎麼會是「知性的純粹活動」、「抽象且超越時間的本質的具現」的「公共意志」呢？這麼重要的法案，而不是經過詳細討論，而趨於意見一致的立法，怎麼可以要求政府及人民遵守呢？

這次的立法委員職權行使法的修改，只是立法院的「權力自肥」。立法院不僅要監督行政院，把行政官員當作奴僕般地踩在地上凌虐，而且還想監督總統，想要定期化一問一答質詢總統。另外還違反司法院大法官會議釋字第585號解釋，擁有立法院法定職權如立法或預算以外的調查權，亦即立法院擁有部分與監察院或司法重複的調查權。過去五權分立的憲法，未來將是「民主集中制」的「一權憲法」。擁有更生人、直播網紅、地方派系和黑金的立法院，將是在行政院、監察院、司法院、考試院之上的台灣最高的權力機關，它更可以監督直接民選的總統。

這次的立法委員職權行使法的修改，只是立法院的「權力自肥」。立法院不僅要監督行政院，把行政官員當作奴僕般地踩在地上凌虐，而且還想監督總統，想要定期化一問一答質詢總統。圖為日前有民眾自備「支持覆議，重啟討論」等字牌，表達對國會黑箱的不滿。（資料照）

盧梭說，事情越重要，通過的意見越需要全體一致，然而我們看到國會擴權法案，是未經委員會討論，二讀時只允許一條條文一次全部三分鐘發言即作無記名表決，而且完全修正版的臨時動議，立委前一天晚上才拿到，事先是「最高機密」，這幾乎每一項過程，都違反民約論的民主理論。

在這裏，我們徹徹底底明瞭到盧梭在兩百年前的真知灼見：「政府之枉法，其危害尚不及於立法者之腐敗」。「英國人自以為是自由人，其實是錯的，他們只有在選議員的時候才是自由的，當議員選出來，他們就是奴隸。」我們以為我們是民主，其實只有在選舉時是民主，選完全是立法委員的奴僕。

藍白立委說，立法委員職權行使法的修法，目的是為了監督行政院，使其不濫權。然而立法院是最具有黨派色彩，而且成員最低劣的機關。像319槍擊案，立法院成立真相調查委員會，調查多年，什麼也調查不出來。而馬英九執政八年，找羅瑩雪當法務部長，319槍擊案，還是沒有「真相」。當年扁政府時期負責調查該案的侯友宜，後來還代表國民黨選總統，沒有人向侯友宜要「真相」。

事實上，藍白何在乎「真相」，只在乎「調查」的過程在政治上對行政部門的打擊威信作用。傅崐萁不是事先嗆說：「要使民進黨找不到人當部長」嗎？立法院的立案調查，最後都成為政治運作和追殺工具，間接成為類似台智光案一樣，是民意代表掩護廠商利益，對行政部門施壓的工具而已。

（作者為律師）

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