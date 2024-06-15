自由開講》談國會擴權、濫權與「政治土石流」

◎陳逸南

依自由時報6月10日A2版「國民黨︰藍鳥與青鳥的對決」報導指出，國民黨立委翁曉玲表示，國會改革修法程序全程合法，符合民主原則與正當法律程序。翁立委如此指稱「國會改革修法符合正當法律程序」，可能為政治「欺民式」語言，令人難以採信。

國民黨立委翁曉玲表示，國會改革修法程序全程合法，符合民主原則與正當法律程序。（資料照）



目前「立法院職權行使法」修正案三讀條文，有關調查權之行使，國會可以處罰人民「開罰單」，而此項立法權行為之救濟程序未明，跟大法官釋字第689號解釋指出「憲法上正當法律程序原則之內涵，除要求人民權利受侵害或限制時，應有使其獲得救濟之機會與制度，……。」顯不相符，值得重視。

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查翁岳生教授（第3~6屆大法官、司法院長）所著《行政法與現代法治國家》（1987年4月六版）第392、393頁指出，「有權利，必有救濟」……，任何法律（公法與私法）上之爭訟，皆應由法院裁判，人民亦都有請求法院裁判之權利，此種權利，不可輕予剝奪。引註27更提到「德國基本法第十九條第四項規定：人民之權利受公權力之侵害者，得向法院提起訴訟。」由此可知，人民基本權利受侵害之救濟程序，極為重要，在德國留學多年的翁立委卻淡忘了「有權利，必有救濟」，這為什麼？

另查，2002年8月出版《戰慄土石流》（林照真著、時報文化出版）第51頁指出，悲憫看待土石流，這種災害國家一定要重視，……。在議題快速輪轉的台灣，土石流話題稍縱即逝，整個社會又陷入統獨、黨派對峙等政治對抗中，不過，前人的經驗一再提醒我們：「災難總在遺忘中降臨」。我們發現，事隔22年（2002~2024年） 一再重現政治土石流現象，其理何在？引人深思。

平心而論，當前「國會擴權法案」將進入「覆議案」階段，執政黨和在野黨的宣講會即將展開，我們不要見到有人故意曲解法律而口水亂噴，意圖製造更多的「政治土石流」來扼殺台灣民主。尤其期盼年輕人發揮智慧，多加參與宣講會，理性面對，才能維護憲政制度的穩定，更鞏固台灣的民主。

（仲裁人）

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