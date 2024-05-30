社論》朝野何不透過修憲解決僵局

國會擴權惡法，社會一片公憤，藍白趾高氣昂。立法院連人民也可以「藐視國會罪」裁罰，這是什麼「最高民意機關」！監察院聲明，部分條文已影響監察核心職能。行政院表示，將移請立法院覆議。民進黨團，則將聲請釋憲及暫時停止適用。網路流傳，針對藍白或民進黨罷免名單。但越是超穩定結構選區或不分區立委，越不擔心全國民意的反撲。苦的是，自顧不暇的區域立委，難免心裡忐忑不安，任滿一年恐怕罷免來襲。

我國民主有待完善，國會改革本屬正辦，但絕非藍白版擴權惡法「烏白來」。民主國家，政府機關的「總權力」有一個總額。總額以外，則是人民的自由與權利。一個權力機關擴權，勢必會損及別的權力機關。這種失衡狀態，有權無責、有責無權一旦普遍化，民主前景堪憂。傅崐萁說：中華民國應該是個三權分立的政府。黃國昌說：下階段憲政改革要推動廢除監察院。修憲，也不是什麼洪水猛獸。廢監察院，也當廢考試院。這兩院的權力，該如何重新配置，並且讓司法完全獨立於行政、立法，凡此都應在國會擴權惡法之前，便理性討論。不此之圖，先射箭再畫靶，這叫奪權，不是改革。

請繼續往下閱讀...

今年立委選舉，藍白其實是「選制勝利」，而非「選票勝利」。此乃阿扁執政期間，二○○四因應立委減半修憲，制度設計的瑕疵。遂有這次立委選舉，國民黨之於民進黨，選票較少、席位較多現象。既然，現在藍白立委想奪權，搞「在野獨裁」、「國會獨裁」，有一個狂想曲，便不妨茶餘飯後：罷免國民黨立委，擇其脆弱選區推動，甚至全面啟動。白營只有不分區立委，依目前規則諸法無我。如果藍白要反制，也發起罷免綠委，兩個巴掌拍得更響。那意味著，不必等到二○二八，立委便提前準改選了。結果，也許藍白優勢因此提前結束，也許更多選民相信藍白保台保民主。總之，朝野僵持不下，就讓頭家仲裁吧！

藍白選前高倡內閣制，選後改談三權分立。所謂三權分立，又獨厚佔優勢的立法院。總統制、內閣制、五權、三權，跟著感覺走，國家體制，宛如兒戲。現行憲法增修條文，行政院對於立法院決議案，得經總統之核可，移請立法院覆議。但覆議時，只要立委二分之一以上決議便可維持原案，而非如美國之三分之二，制衡效果大打折扣。而行政院長遭立法院通過不信任案，呈請總統解散立法院，總統需諮詢立法院長後，才得宣告解散立法院。易言之，若立法院不對行政院長提出不信任案、立法院長不同意解散立法院，那麼，總統的解散權形同凍結，也就是，解散權受制於被解散對象，簡直是權力閹割。行政權對立法權之制衡原已受限，如今擴權惡法之後，更難上加難。國會擴權，藍白常以美國為例。要學美國不是不行，包括總統國情報告不問不答、國會三分之二多數才能推翻總統制衡國會的否決權、閣員不到國會備詢。立法院若賦予調查權、聽證權，便應修憲廢監察院。考試院職權，亦當歸行政權。司法獨立，尤其孔急。真要講三權分立，便要體現權責相符的責任政治。

或許，退而求其次，以另一種思維加強民意節制國會：改為兩年改選半數立委，讓立法院在穩定中注入新民意。這種方式還有一個好處，免除四年全部改選所造成的議事荒廢。這種設計，也可以納入不分區立委，亦即，政黨也是兩年投票一次，依最新民意分配不分區立委。否則，縱容「間接」產生的不分區「直接」挑戰民意，完全違背不分區制度的設計理念。它可以同時解決另一個雙重標準：區域立委可以罷免，不分區立委無從罷免。而不分區立委與民意為敵，卻要同黨區域立委概括承受。

國會要改革，相信多數人心有戚戚焉。但國會改革，應從改革積弊已深的立法院開始，而不是惡性擴權。藍白的「國會改革」，乃以改革之名，繞過修憲的程序，行違憲擴權之實，不論五權憲法、三權分立都講不通，只有奪權二字足以形容。這樣的「改革」，包括殘害助理如高虹安、洩漏外交機密文件如徐巧芯、向外國政府寄送台灣潛艦計畫機密資訊如馬文君，乃至傅崐萁率立委團至中國裡應外合，凡此無法無天再手握大權，台灣恐將民主失靈、崩毀，面對中國威脅卻內耗不已。藍白國會惡性擴權，民主運作勢必窒礙難行，而過去二十年憲法未及增修。內外形勢逼人，朝野何不透過修憲解決僵局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法