晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談國會擴權侵害人民基本權利的救濟問題

2024/06/04 15:46

◎陳逸南

二月一日新國會成立以來，立法院議場內的問政情形，大多數人民搖頭嘆息，立法院外面民眾群集抗議，並出現了被喻為「大罷免時代」將要到來，這是好現象，盼人民展現力量，來馴服那群擴權的「國會怪獸」。

圖為上月（28日）於反國會擴權的「青鳥行動」中，主辦單位舉辦票選最想要「罷免」的國民黨立委活動。（資料照）

為探索立法權侵害人民基本權利時，其救濟程序為何？兹將2009年12月出版《德國公法權利救濟制度》（劉飛著）第115頁，部分內容摘述如下。

各種憲法訴訟程序中，基於為公民公法權利提供救濟而設置的程序僅有憲法訴願（德文：Verfassungsbeschwerde），亦稱為個人憲法訴願（德文：Individualverfassungsbeschwerde），由於《基本法》第19條第4項所稱的「公權力」並不能將立法權和司法權涵蓋在內，因此如果公民需要對立法者制定的法律（形式意義上的法律）提出規範審查請求或者針對法院裁判提出訴願的話，不能以第19條第4項為依據，而應當依據《基本法》第100條以及第93條向憲法法院提出申請。

又指出，「因此，正是因為憲法訴願的存在，使得聯邦憲法法院對於全部三種國家權力（按即行政權、立法權、司法權）都擁有了廣泛的審查權，而公民則可以藉此而尋求權利救濟。」亦即，依德國《基本法》第93條第1項第4a款，聯邦憲法法院第90條等規定，任何人的基本權利受到公權力侵害時，可提出「憲法訴願」（憲法訴訟）請求救濟。

我們發現，目前出現了「國會擴權法案」的惡法，嚴重侵害人民的基本權利，而我國公法權利救濟制度沒有德國法制規定那麼完善，如果發生被國會處罰「開罰單」的人民，將無法提起行政訴訟或憲法訴訟來進行有關「立法權」的權利救濟。因此，目前，只有寄望於人民站出來發揮加強監督該修正法案的「覆議」程序，或者大法官釋憲時，發揮公平正義力量，讓「惡法非法」國會擴權法案「違憲」而不生效力，台灣民主憲政向前行，人民幸甚！

（仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書