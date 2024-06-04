自由開講》談國會擴權侵害人民基本權利的救濟問題

◎陳逸南

二月一日新國會成立以來，立法院議場內的問政情形，大多數人民搖頭嘆息，立法院外面民眾群集抗議，並出現了被喻為「大罷免時代」將要到來，這是好現象，盼人民展現力量，來馴服那群擴權的「國會怪獸」。

圖為上月（28日）於反國會擴權的「青鳥行動」中，主辦單位舉辦票選最想要「罷免」的國民黨立委活動。（資料照）

為探索立法權侵害人民基本權利時，其救濟程序為何？兹將2009年12月出版《德國公法權利救濟制度》（劉飛著）第115頁，部分內容摘述如下。

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各種憲法訴訟程序中，基於為公民公法權利提供救濟而設置的程序僅有憲法訴願（德文：Verfassungsbeschwerde），亦稱為個人憲法訴願（德文：Individualverfassungsbeschwerde），由於《基本法》第19條第4項所稱的「公權力」並不能將立法權和司法權涵蓋在內，因此如果公民需要對立法者制定的法律（形式意義上的法律）提出規範審查請求或者針對法院裁判提出訴願的話，不能以第19條第4項為依據，而應當依據《基本法》第100條以及第93條向憲法法院提出申請。

又指出，「因此，正是因為憲法訴願的存在，使得聯邦憲法法院對於全部三種國家權力（按即行政權、立法權、司法權）都擁有了廣泛的審查權，而公民則可以藉此而尋求權利救濟。」亦即，依德國《基本法》第93條第1項第4a款，聯邦憲法法院第90條等規定，任何人的基本權利受到公權力侵害時，可提出「憲法訴願」（憲法訴訟）請求救濟。

我們發現，目前出現了「國會擴權法案」的惡法，嚴重侵害人民的基本權利，而我國公法權利救濟制度沒有德國法制規定那麼完善，如果發生被國會處罰「開罰單」的人民，將無法提起行政訴訟或憲法訴訟來進行有關「立法權」的權利救濟。因此，目前，只有寄望於人民站出來發揮加強監督該修正法案的「覆議」程序，或者大法官釋憲時，發揮公平正義力量，讓「惡法非法」國會擴權法案「違憲」而不生效力，台灣民主憲政向前行，人民幸甚！

（仲裁人）

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