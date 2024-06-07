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社論》挑戰台灣人民的民主底線

2024/06/07 05:30

立法院國民黨團、民眾黨團主導表決通過的「立法院職權行使法修正案」，程序不正義，主要內容禁止反質詢、藐視國會罪、增加調查權與聽證權、乃至要求總統到立院國情報告須即時回答，均被認為嚴重擴權，甚至侵犯人權。當行政院昨日提出覆議案七大理由表達窒礙難行，在野回應除避重就輕，仍續推其他爭議法案。更令人不安的是，在野還拒絕民進黨立委所提自律性法案，以致國會乏於約制力量，儼然快速異化為權力巨獸。藍白掀起國會之亂，正挑戰台灣人的民主底線。

國會擴權法案凸顯「先過再說」的顢頇心態。國民黨籍的司法及法制委員會召委吳宗憲於法案通過前，外媒「德國之聲」問及「反質詢的明文定義？」吳模糊表示：「之後都會把案例跟人民做交代，立法完成後會跟人民好好說明」。檢察官出身、法律專業的司委會召委，都說不出所以然，遑論其他投票部隊。法案條文也被詬病粗糙，例如規定不得反質詢，而違反者的罰鍰未註明「新台幣」，最高罰鍰二十萬元成為「銀元」，等於增至新台幣六十萬元。法案還侵犯人權，調查權得要求法人、團體或有關人員，提供文件、資料及檔案，這牽涉個人隱私，或包含營業秘密或專利權利。條文並規定須經會議主席同意，民眾始得找律師到場，這更如私設刑堂。立法院被藍白立委裝上滿口利牙，但民眾就怕這頭猛獸「亂咬人、咬錯人」。

國會擴權引發民主亂象，恐怕會愈來愈嚴重。「立法院職權行使法修正案」三讀通過當天，監察院聲明，部分條文未繫諸於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許的框架，程序也未臻完備，已涉違反權力分立。監院所指，憲法規定的調查及調閱權等監察職權，專屬監察院行使，立院擴權有侵犯之虞，這亦為國內法界的普遍性看法。藍白兩黨團總召對此均「怒不可抑」，反嗆廢掉監院。而且，不循修憲正途把五權改為三權，在野立委揚言凍結監院預算，迫其業務停擺。甚者，藍委連署提案「監察委員行為法草案」規範監委，指違者最高罰六百萬元。這遭監委反擊「胡亂提案」，不顧五權分際。不僅如此，有藍營人士揚言，憲法法庭若對國會擴權法案做出違憲解釋，將刪除司法院的預算。在野利用立法院凌駕監察、司法兩院，已然破壞權力分立關係。

針對行政院，藍白陣營是既搶權，也搶錢。國民黨團總召領銜提出達兩兆元經費的「花東交通三法」，引爆社會爭議。除因預算龐大排擠其他重要建設，另也招來環團抨擊破壞環境。重要的是，草案裡明定由政府編列預算，立法權顯已干預行政權。憲法要求「立法院對行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」這是避免政府預算無限地擴張。結果在野不僅沒有做好把關，更是反其道而行。外界即批評「選輸的人一直替選贏的人猛開支票」，反客為主。主導這三部法案者亦明顯心態貪婪，即便同黨的人，亦不滿這對其他縣市構成經費排擠效應。何況，藍營現正推動修改財劃法，把中央財權下放給地方，但花東三法就可能先吃掉其他縣市的建設經費，等於左手打右手。國民黨中央現決定緩議，或將三案拆開處理，試圖「拆彈」，避免搶錢不成，黨內就先自亂陣腳。

對於這類「錢坑法案」，兼任民進黨主席的賴清德總統前天對黨內談話表示，國民黨、民眾黨聯合提出的法案引起社會很多質疑，「這不會只有一件、兩件」，後續應該會持續發生，大家要嚴肅理性面對。賴清德要大家正視亂象，在野正一步步擴張權力，要把「五院變一院」。藍營人士還預言，待這些「落實」，接下來應會處理被中國視為眼中釘的「反滲透法」，把管控條文，加以放寬。若往此發展，中共勢必堂而皇之滲透台灣，進一步改變兩岸情勢。年初大選後，總統繼續由民進黨勝選，部分選民則在立委選舉進行分裂投票，致使立法院三黨不過半。選民原寄望強化監督行政部門的國會力量，結果在野反而聯手自肥，不當擴張權力，傷害民主也衝擊台海。理應體現多元民主的國會，已然淪為在野獨攬的反民主場域。一場又一場的公民抗議運動，以及醞釀中的罷免立委行動，反映社會整體的危機感。藍白再不體察民意的走勢，一意孤行，繼續挑戰人民的底線，恣意擴權導致民主倒退嚕，勢必會在下一次的選舉遭到民意最大的反噬。

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