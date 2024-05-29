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自由廣場》危機就是轉機 國會擴權法案後之省思

2024/05/29 05:30

◎ 陳雨鑫

藍白聯手修國會擴權法案，程序既不正義，立法內容更有違憲之虞，造成社會劇烈動盪，十萬人上街頭反對惡法，但在野黨仍強渡關山，上週五通過二讀，本週二更強行立法，對此蠻橫手段，社會自有公評。

冷靜想想，這次事件正是一種「社會集體思考」，更是公民教育的具體實現。國民黨倚仗國會的脆弱多數，加上黃國昌自甘居於藍營附庸，因而得逞，社會也有部分人士同意藍白作法，趁機宣洩不滿執政黨的鳥氣。但也使國民黨加速往深藍靠攏，深陷同溫層的漩渦，離中間選民與社會共識更遙遠。

儘管不認同他們的立場，還是要有易地而處的同理心，畢竟政治是妥協的藝術，換位思考，反而是執政黨良性的溝通行銷。是民進黨贏得民心的良機，正如賴總統說的「表決可輸，論述要贏；表決可輸，民心要贏」。

民進黨依序合法說明反對修法，公民社會也遍地烽火，律師、學生、公民團體都對擴權法案陳述見解，年輕人更身體力行走上街頭表達對民主自由的堅持。就算藍白挾人數優勢通過立法，仍須走完冗長的法律程序才能決定是否執行，法律的防火牆讓我們也不必過度憂慮。

十萬年輕人及公民團結守護台灣，這是一場健康的公民運動。美麗島電子報民調顯示，著手推擴權法案的藍白，反感度都上升，民眾黨更是流失大量小草，反觀綠營則是好感度增加，可見民心向背。

民眾黨除黃國昌不斷耀武揚威外，其他白委默不作聲且淪為藍營附從，盡失黨格。「小草」見街頭上幾萬年輕人，「十年前為黃國昌而來，十年後還是為黃國昌再來」，只是從帶頭陳抗的理想者，變成公民運動要推倒的那頭怪獸，內心震撼之餘想必感觸萬千。

柯文哲則一反常態，修法期間竟默默無聲，看不到他習慣性蹭聲量，沒賺到聲量反失去大量的年輕選民，可見事件對柯與白黨傷害之大，或許影響二○二六及二○二八的大選。

本次國會擴權事件後，藍綠白三黨都產生很大變化，時代力量黨主席王婉諭提議三黨總召都換人，筆者敬表同意。三位總召的形象都毀譽參半，三人關係也傾軋不已，這對國會正常運轉絕對不利，或許換人可以降低互相的仇恨值一改劍拔弩張的氣氛。

政治是妥協的藝術，三黨都要想想自己的角色與使命，民進黨身為執政黨如何帶領國家，取得朝野共識，最大在野黨國民黨如何正確地監督，又能推動自己想要的法案，掌握關鍵席次的民眾黨又該如何應對藍綠相爭局面，以做出利國利己的選擇？

卓榮泰院長希望立法院平順互動互重，好讓人民不必再辛苦地上街頭抗爭，這是好表率。

三黨必須利用本會期結束後的空檔，好好反省！互相溝通與協調，使國會順利運作，化干戈為玉帛！

三黨都肩負國人託付，應思考國家需要，檢視自己的作為，反思求得進步，進而讓台灣成為和諧康莊，理性對話的社會。若能如此，本次事件就是黎明前的黑暗，而化危機為轉機，再創契機。天佑台灣，台灣加油！

（作者是前台中縣副縣長、前行政院體委會副主委）

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