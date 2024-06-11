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自由開講》直球對決：白、藍立委請勇敢面對國會全面改選！

2024/06/11 10:46

◎謝志杰

白、藍立委近日針對行政院對國會職權法案提出覆議一事強烈抨擊，以高分貝的音量來抵制行政院，企圖想規避倒閣選項，由白、藍立委所主導的國會改革若真是民意之所趨，那就接受民意的檢驗，大膽的提出不信任案，讓國會全面改選，不要只是放狠話，用貶損行政院的方式來掩飾當時粗糙的立法手段。

近日白、藍立委將行政院提覆議一事渲染成行政權擴權，國民黨立委王鴻薇甚至批評行政院逾越了包含立法院、監察院跟司法院和行政院之間的分際，行政院儼然成為一個太上院；民眾黨立委林國城認為行政權已經干預，把他擴大為立法權他都要一把抓。兩黨還自恃有廣大的民意支持，認為行政院不應提出覆議，但不是聲音大就是對的，立法院至少還有三分之一的民意並不認同，請白、藍立委更不要忽略了全台各地的青鳥民意。

圖為國民黨立委王鴻薇（左）及民眾黨立委林國城。（報社合成／資料照）

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日接受專訪表示相信台灣的民意，人民才是國家的主人，若覆議案未通過，並不怕解散國會重選。民進黨團預備好了，若白、藍立委認為其所主導的國會改革的路線是對的，那就不要再噴口水了，覆議案不被接受後，請白、藍立委勇於對行政院長提不信任案，透過解散國會，全面改選，讓民意來徹底檢驗。

（作者為博士生）

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