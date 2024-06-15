自由開講》荒謬可恥的國會假改革

◎ 鄭麗伶

六月初，遠在美國中西部威州的美國好友傳來簡訊詢問，「 你們也去了立法院的抗議活動嗎？」先說明， 好友資訊的來源並不是我們， 而是無數外媒對於中國國民黨和台灣民眾黨如何藉「國會改革」 為名，行立委擴權之實的報導。有些外媒甚至指出， 軍方機密洩漏給中國的可能性提高，賴政府的執政不僅更艱難， 甚至有行政官員被政治迫害的可能性。總之， 放眼望去絕大多數外媒都把這一場國會的假改革， 定調為親中政黨欲削弱新總統權力的工具。

外媒對於中國國民黨和台灣民眾黨如何藉「國會改革」為名，行立委擴權之實的報導頗多。

從5月17日的國會全武行， 沈伯洋立委遭國民黨數名委員粗暴推下主席台， 引發了數千民眾自動前往立院抗議。接著台灣社會又見証了521（ 3萬人）、524（10萬人）、和528（7萬人）的青鳥行動， 以及國眾兩黨立委的一意孤行。更可笑的是， 國眾兩黨自始至終要把這場公民運動貼標籤為民進黨的動員和側翼。 也許我不了解藍白陣營平常是如何呼嚨他們的支持者， 但我很清楚的是青鳥行動之所以能成功， 是因為這是台灣公民的自主性；對抗立委的濫權， 是民進黨站在公民的這一邊，而不是公民站在民進黨的那一方。

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選前一直強調將推動福國利民民生法案的藍白兩黨， 上任後卻強推國會五法、廢監院、更提案修正黨產條例， 要奪回當年救國團經國民黨竊取國家近2萬坪的土地及16億多的現 金。這種明目張膽的搶錢， 把過去已經收回國有的不當黨產再討回去在今天通過一讀了。至於「 傅隨組織」的民眾黨，又在關鍵時刻全體缺席； 就像2月1日在立法院長的選舉中，8席薪水小偷以吃中餐為藉口， 放水讓韓國瑜順利出任院長一樣的戲碼。

坦白說，除非持續追蹤或花相當時間去了解國會擴權的細節（ 包括質詢、索資、聽證、及調查）， 否則許多每天忙於生計和照顧家庭的人民可能也無法了解正確的真相 。但既然這是一個如此重要的「改革」， 一個複雜且可能動搖憲政的法案，為什麼得用超音速的速度， 以如此粗魯的方式碾壓過去？在523召開的國際記者會上， 面對德國之聲提問的「反質詢的明文定義是什麼？」 國民黨吳宗憲委員竟回應，「立法完成後（三讀）， 我們再向人民做交代」。 這是把每個月用19萬養一個立委的辛苦納稅人當「盼仔（盤子）」 嗎？學期結束以後才來交作業？

這個週末開始，公民團體和民進黨將在全台舉辦多場「反濫權 護民主」的說明會。 期盼對近日國會亂象不是很了解的人都能找時間參加。 但如果要用30秒來總結，我只有一句話， 民主制度最重要的就是制約與平衡的原則， 當立委無限上綱擴權的同時，有誰能制約他們？更重要的是， 即使未來民進黨能長期在國會過半， 我也絕對不要賦予他們這麼廣泛強大的權力。

至於藍白兩黨的立委們，我話就是要講重一點。 不要以為你們永遠會是國會的多數， 2025年2月1日並不是那麼的遙遠。

（北美洲台灣人教授協會前會長）

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