自由開講》新竹艦停靠夏威夷：臺美聯合軍事行動的前奏？

◎茜茜

我國海巡署艦隊分署直屬船隊4000噸級「新竹艦」（CG5002）在執行35天的西太平洋公海漁業巡護任務期間，11日於檀香山港進行整補；此舉引發外界揣測，認為這可能是為參加即將於26日的2024環太平洋軍演做準備，雖然海巡署表示這是例行性的巡護任務，然此次是美方十餘年來首次允許我國艦艇靠泊夏威夷，背後的動機及其對臺美軍事合作的影響值得深入探討。

圖為海巡署最大噸級巡防艦「新竹艦」。（資料照）

美方允許靠泊的政治信號

美國同意新竹艦靠泊檀香山，我認為這一舉措具有重要的政治和戰略意義；首先，美方此舉可視為對我國的信任和支持，特別是在中美關係緊張和臺海局勢敏感的背景下，美國在過去十餘年裡未曾允許任何我國軍事艦艇靠泊夏威夷，這次的改變顯示了美方對我國安全的重視和戰略合作的加強，這一決定不僅是對我國的支持，也是對中國的某種程度的牽制和示警，表明美方對我國的支持不僅限於言辭，更包括實際的軍事合作。

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環太平洋軍演的可能性

儘管美方宣布今年環太平洋軍演並未邀請我國參加，但我國艦艇在此時出現在夏威夷，無疑增加了外界對臺美合作的期待，環太平洋軍演作為全球規模最大的海軍演習，強調夥伴關係和多國合作，而我國作為印太地區重要的一部分，其參與無疑能提升整個地區的安全與穩定，我國艦艇停靠夏威夷整補，是否會在演習中與美國艦艇進行不期而遇的聯合演練，值得密切關注。

戰略合作的深化

此次我國艦艇停靠夏威夷，不僅是技術性的補給，更可能是戰略合作的深化，我國與美國在海洋安全、漁業管理、非法漁業查處等方面有著共同的利益和目標，通過此次停靠，我國不僅展示了自身的海洋執法能力，也向國際社會表明其願意並且有能力參與國際合作，維護海洋秩序和安全，美方也可藉此加強與我國的合作，共同應對區域內的安全挑戰。

國際社會的反應

美方允許我國艦艇靠泊夏威夷，無疑會引起國際社會的關注和反應，其他參與環太平洋軍演的國家可能會對臺美之間的合作進行重新評估，部分國家可能會因此增加對我國的支持，認識到我國在區域安全中的重要性；另一方面，中國可能會對此表示強烈不滿，認為美方此舉是在挑戰其對臺政策，進一步加劇中美之間的緊張關係。

我國的未來選擇

對於我國而言，此次靠泊夏威夷是一次重要的機遇，展示了其在國際舞臺上的存在感和影響力，在未來我國應該繼續加強與美國及其他友好國家的軍事和安全合作，提升自身的防衛能力和國際形象；同時，我國也需要謹慎應對中國可能的反制措施，平衡好與各方的關係，維護自身的安全與利益。

（作者為研究生）

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