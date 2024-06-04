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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚藍白變色蟲大雜燴

2024/06/04 05:30

◎ 王景弘

台灣民主演變進入新里程，國民黨「本土派」陣亡，沒有藍皮綠骨，只有藍皮紅骨及藍皮黑骨；藍白合苟合呈現變色蟲大雜燴；民進黨以現狀為主權獨立國家，獲廣泛民意支持。

外省人親中、台灣人「走獨」的區分已成過去；「外省」後代有人甚至比老台灣人更本土，更反對共產集權；也有老台灣人比外省人更親中。「民主價值」取代「族群」成為國家認同的主要因素。

藍白大雜燴，由傅崐萁與黃國昌帶頭，激進「戰鬥藍」打前鋒，不走民主正路，以「篡黨奪權」為能事，投機取巧，從政都在親民黨、新黨、親綠、時代力量間打滾，權位決定態度，這種變色蟲是台灣安全的最大威脅。

黨國威權統治時代親美，黨國精英都是留美背景；如今淪落到中國人留美，台灣人留中。傅崐萁就是留學中國「台灣班」的博士，去北京見王滬寧，回來明目張膽，要挾立法院綁架政府。

藍白政客無力修憲實行內閣制，但企圖以在立法院些許多數，挾立法奪權主導行政。國民黨立委的黑金化與赤化，最容易受中國滲透收買，正合中國「解放」台灣策略。

傅崐萁有經濟犯、假離婚前科，信口雌黃，無誠信可言，卻成國共「人才」，可是得意忘形，不顧正當法律程序的修法擴權，受法界痛批，數以萬計的「青鳥」上街抗議。

揚言搞「民間特偵組」，廢監察院，抵觸國民黨天條，內部嗆聲四起；他以「反對黨領袖」對紐約時報發表的謬論，「自古以來沒有小國挑戰近鄰大國」，猶如在清算蔣介石的「暴政必亡」與「楚雖三戶，亡秦必楚」。

但「自古以來」中國都亡於異族小國，羅馬帝國也亡於新興小國。蔣介石要反攻大陸，是小國挑釁大國，至若把「維持現狀，互不相隸屬」稱作「挑釁」，則是曝露「中國博士」的水平。

（作者為資深新聞工作者）

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