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自由開講》國會改革：國民黨有將心比心嗎？

2024/06/16 13:52

◎鄧鴻源

國會改革五法戰線拉長，綠營定調覆議、釋憲，罷免三部曲；國民黨文傳會副主委江怡臻說，國會改革法案通過，國民黨基層與支持者相當振奮，盛讚國民黨終於硬起來了，也為國家做點事了，她說，國民黨因為此戰變得團結。是嗎？

這次爭議源於「藍白」共同提出《立法院職權行使法》第25條修正條文，包括五大方向：總統國情報告常態化、立法院調查權及聽證權、強化人事同意權、正副院長記名投票制，以及被認為最具爭議的「藐視國會罪」。

根據「藐視國會罪」內容，被質詢人除為避免國防、外交明顯立即的危害或依法應秘密的事項者並經主席同意者外，不得有「拒絕答覆、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆」等藐視國會行為，違者經院會決議後可處新台幣2萬至20萬元罰鍰，逾期不改正可連續開罰。政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。此外，被質詢人不得「反質詢」，但未有明文定義何謂「反質詢」。

2021年，鄭麗文質詢蘇貞昌，抨擊政府不積極爭取核子動力潛艦，會第一個投降，被蘇貞昌反嗆「袂像恁遐袂見笑」。然而有網友翻出1988年520農民運動影片，鄭麗文當時還公開表示，支持台灣獨立建國。

圖為2021年對於鄭麗文（右下）說「你們要展現保衛台灣的決心，我怕到時候投降的第一個是你……」。蘇貞昌（中）當場回應「袂像恁遐袂見笑（不會像你們那麼不要臉）」。（資料照）

在國民黨眼裏，蘇貞昌是反質詢嗎？為何鄭可以說人家若不積極爭取核子動力潛艇，蘇會第一個投降？國民黨真的希望台灣擁有核子動力潛艇嗎？國民黨連普通潛艇都反對了，還會贊同添購核子動力潛艇嗎？

誠如民進黨立委陳亭妃說，蘇貞昌並沒有錯，「反而是鄭麗文委員為什麼會用『投降』這兩字，在議會的質詢台中去做這樣一個表達，她已經失職了。」

其實投降才是國民黨黨員的專利，因為以前他們在中國大陸就是這樣，許多高官不是投降，就是逃跑得小兵都快，還腰纏萬貫，所以國民黨才會兵敗如山倒，丟掉整個江山。

國民黨會丟掉江山，就是因為自己大小官員貪污腐敗，搞得民不聊生，引起民怨，如同228事件發生前，鄭麗文會不知道嗎？支持台獨的鄭麗文居然加入反台獨的國民黨，很奇怪！

將心比心，如果國民黨執政，也被民進黨立委如此羞辱，國民黨官員會心平氣和嗎？那麼蘇貞昌這樣叫做反質詢嗎？

（作者為大學教授）

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