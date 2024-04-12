自由開講》反對中國打壓 臺灣堅守防衛合作

◎林哲宇

中國外交部昨（11）日宣布對美國通用原子航空系統公司和通用動力地面系統公司實施反制措施，並批評美國違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，強烈指責美國嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整，然而，這一謬論不僅無法掩蓋中國對臺灣的打壓行為，更顯示了中國對台美發展的強烈擔憂。

中國外交部週四（11日）宣布，即日起對參與對台軍售的美國通用原子航空系統公司，及通用動力地面系統公司採取反制措施，中國外交部宣稱這兩家公司已嚴重違反一個中國原則、干涉中國內政，損害其主權。圖為中國外交部發言人林劍。（路透社）

在過去幾年中，中國一直在加強對臺灣的軍事壓力與破壞台海的安全穩定，至此臺灣不得不尋求外部支援，包括與美國在軍事上的合作，此舉不僅是提升臺灣的自衛能力，也是維護區域和平與穩定的重要舉措。

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臺灣與美國之間的軍售合作是基於兩國共同利益和臺灣安全需求，不應受到中國干涉，而中國對美國軍工業的制裁是隔山打牛，早已對臺灣外交與和平發展構成了嚴重阻礙。

面對中國的制裁，臺灣不會屈服，也不會停止與美國在軍事上的合作，持續捍衛國家主權和領土安全，並與國際社會共同對抗中國的施壓，綜觀此次制裁事件凸顯了中國對臺灣的政治打壓，也提醒國際社會應該更加關注臺灣的安全問題，並對中國的行為予以譴責和制止。

（作者為政大政治系學生）

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