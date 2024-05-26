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自由廣場》報復可以當國會亂政的理由嗎？

2024/05/26 05:30

◎ 劉希文

立法院國民黨團提出極具爭議的法案，引社會眾怒，藍委自辯說以前民進黨也這樣，國民黨忍了八年，現在多數了所以照做，怎麼會不對！這樣為自己辯護的邏輯是「報復是合理的」，然而這樣做其實很可怕。

一方面，國民黨報復民進黨，卻殃及人民。強訂刑法藐視國會罪、國會調查權，可以傳喚部隊、團體或關係人員到立法院作證，如果人不來、或國會不滿意，被傳喚者即犯了藐視國會罪。這是極權統治的一種，強加恐怖予社會大眾。如果我們的部隊因軍機被國會洩漏而被殲滅，不但士兵是我們的子弟，而且軍隊失去戰力就不能保護人民的生命財產！另外，十年前鄭捷隨機殺人，也拿報復當理由，他說他殺人的原因是自己小學時候被幾個女生欺負；天啊，他因為恨幾個小學女同學，結果演變成隨機殺人，後來被他殺害的人何辜！

另一方面，人的情緒裡面有著偏見因素，容易誇大創傷程度，這在情緒哲學裡叫做情緒偏側性。忿怒情緒會放大自己的受害情節，誇大別人錯誤，而遮掩自己的過錯，且情緒化愈強烈，偏見就愈偏激，離真實愈遠！

藍委的印象是民進黨在立法院多數的時候亂搞，一直碾壓少數席次的國民黨；藍營媒體也經常這樣泛著仇視氛圍，渲染遍佈整個藍營。忿怒帶來仇恨，仇恨帶來報復的行動，能夠把小紛爭放大為大漩渦。當情緒印象的誇大演變成為復仇的行動，很容易失控。

（作者在大學教授「情緒哲學」課程）

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