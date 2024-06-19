自由廣場》醫藥分業單軌制的前提 社區藥局不能拒絕調劑

◎ 林應然

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎二○二四年六月十八日「藥師人力問題／醫藥分業單軌制是解方」之文章，提到「醫藥分業單軌制就可有效解決。因醫院、診所不願釋出處方，以致處方過度集中在醫院、診所，藥師過度操勞待不住；而藥局處方量不足，亦無法提供好的收入環境給藥師，藥局招人亦不易。」，個人認為所言不符實際，以目前診所內聘藥師之薪資，根本無法抵得上申請健保藥事服務費之現況，不少診所願意釋出處方，反而是社區藥局常不接受處方調劑。

我曾在非藥師執勤時段緊急看診，因而釋出處方給社區藥局調劑，開立藥物內容只是退燒、咳嗽、及流鼻涕常用藥物，病患跑了三家藥局卻被拒絕調劑，最後病人怨聲載道，在我開診時段回來診所調劑。我的小兒科同事因為藥師離職，釋出兒童處方給社區藥局，沒有一家願意接受，不得已休診一段時間，等到聘到藥師後才能再看診。

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醫藥已經分工，徒有醫師也無法完成看診，既然認定醫藥分業單軌制就可有效解決藥師缺乏問題，前提就要社區藥局不能拒絕調劑處方，特別是即將滅絕的兒科醫師的費工費時兒童處方，否則醫師勢必無法診療，病患也將被當人球？目前台灣的調劑方式是雙軌制，病人可在醫療院所調劑，這是病患最接受的一條鞭方式，類似行政機關的單一窗口，不僅節省交通時間的耗費，也不怕社區藥局刁難拒絕調劑。另外當然也可到社區藥局調劑，前提是社區藥局不能只喜歡調劑簡單而有利潤的慢性病藥物，卻拒絕費工費時須磨粉分包的急性病兒童處方。

以現在醫療院所缺藥師之狀態，不少院所很願意釋出處方給社區藥局，懇請社區藥局不要拒絕調劑，柿子只挑軟的吃，卻把急性病患（特別是兒童病患）當人球，這樣才能逐步邁向藥師心目中的醫藥分業單軌制之目標。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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