晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》醫藥分業單軌制的前提 社區藥局不能拒絕調劑

2024/06/19 05:30

◎ 林應然

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎二○二四年六月十八日「藥師人力問題／醫藥分業單軌制是解方」之文章，提到「醫藥分業單軌制就可有效解決。因醫院、診所不願釋出處方，以致處方過度集中在醫院、診所，藥師過度操勞待不住；而藥局處方量不足，亦無法提供好的收入環境給藥師，藥局招人亦不易。」，個人認為所言不符實際，以目前診所內聘藥師之薪資，根本無法抵得上申請健保藥事服務費之現況，不少診所願意釋出處方，反而是社區藥局常不接受處方調劑。

我曾在非藥師執勤時段緊急看診，因而釋出處方給社區藥局調劑，開立藥物內容只是退燒、咳嗽、及流鼻涕常用藥物，病患跑了三家藥局卻被拒絕調劑，最後病人怨聲載道，在我開診時段回來診所調劑。我的小兒科同事因為藥師離職，釋出兒童處方給社區藥局，沒有一家願意接受，不得已休診一段時間，等到聘到藥師後才能再看診。

醫藥已經分工，徒有醫師也無法完成看診，既然認定醫藥分業單軌制就可有效解決藥師缺乏問題，前提就要社區藥局不能拒絕調劑處方，特別是即將滅絕的兒科醫師的費工費時兒童處方，否則醫師勢必無法診療，病患也將被當人球？目前台灣的調劑方式是雙軌制，病人可在醫療院所調劑，這是病患最接受的一條鞭方式，類似行政機關的單一窗口，不僅節省交通時間的耗費，也不怕社區藥局刁難拒絕調劑。另外當然也可到社區藥局調劑，前提是社區藥局不能只喜歡調劑簡單而有利潤的慢性病藥物，卻拒絕費工費時須磨粉分包的急性病兒童處方。

以現在醫療院所缺藥師之狀態，不少院所很願意釋出處方給社區藥局，懇請社區藥局不要拒絕調劑，柿子只挑軟的吃，卻把急性病患（特別是兒童病患）當人球，這樣才能逐步邁向藥師心目中的醫藥分業單軌制之目標。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書