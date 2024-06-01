自由開講》青鳥行動之後，下個十年的政治藍圖已然出現

◎ 黃聖恩

近期，藍白推動的國會擴權修法，在種種的暴力、程序爭議和條文違憲的聲浪之下，數十個公民團體發起了「青鳥行動」。（資料照）





近期，藍白推動的國會擴權修法，在種種的暴力、程序爭議和條文違憲的聲浪

之下，數十個公民團體發起了「青鳥行動」，青鳥行動在歷經三次集結後，隨

著藍白強硬完成法案三讀，主辦單位宣布行動結束，喊出「轉向在地對話，啟

動全台行動、警告濫權立委」的宣言。從此刻開始，後太陽花世代用行動畫出

了屬於下一代的政治藍圖。



此次行動的公民自主性極高，有別於十年前太陽花學運有清楚的領導班底，公

民團體本身呈現出「去中心化」的樣貌。而在該溝通的地方，也達成非常完整

的橫向溝通機制，可以發現，公民團體在極短的時間內，表現出了十年前後，

他們沒有離開街頭，只是以不同的方式在各個角落深耕，當國家有需要的時候

，他們仍有辦法馬上站出來，用最快的速度重新匯集社會能量。



吸取太陽花的教訓，青鳥們不再「老師長老師短」

太陽花學運時期，許多學者站出來力挺學生，而運動訴求的論述也非常仰賴學

者們給群眾的「彈藥庫」，因此，號稱「戰神」的國昌老師，也被捧上了天。

當年的國昌老師，在進到體制內後區區十年，卻轉而投靠了他們當初的敵人，

運用了當年他們所反對的黑箱程序，強硬通過了人民所不能接受，假改革之名

，實現擴權之實的法案。

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記取黃國昌的教訓，青鳥們不但更注重「自備彈藥」，用發達的網路、媒體多

方獲得資訊，甚至有許多法學專業的青年，自主站上舞台、戰車，清楚向台下

的群眾說明法案的爭議。青鳥行動不再有「戰神」，也不再仰賴「老師」來提

供論述。



下一個十年，青鳥世代有自己對國家的想像

太陽花時期，「中國因素」一直是各項論述的主軸，上一個十年，太陽花世代

不斷的呼籲脫鉤中國，「抗中保台」成為最大公約數。而青鳥行動中，習近平

因素的論述，並非主流。這些青年最大的特色是「天然台派」，但並非當然的

支持哪個政黨。下個十年，不論是民進黨還是其他台派政黨，兩岸政策的堅定

僅是「及格門檻」，青年要的，是政府如何帶領國家前進，立委如何增進人民

福利。青鳥行動的結束，將成為下個十年的台灣政治改革的開始。

（青年政治工作者）

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