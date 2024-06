自由廣場》青鳥奮起護國安 世界的台灣已是不可逆

◎ 朱孟庠

覆議案表決在即,「青鳥行動」將重返立法院!民團籲:十九~廿一日依身分證號尾數排班集結,請大家關注。周末多少民眾冒雨集結,內耗,只因為憂心藍、白兩黨不斷在台灣社會隨地倒垃圾,國會擴權五法汙染國內民主生態只是破口;未來討回黨產、不在籍投票、NCC組織法……還有一堆穢物陸續要透過輾壓傾倒而出,背後有沒有中國?國民黨覆議前唯一的一場說明會在台南,竟包裝著「兩岸和平協議公投聯署書」,正配合副主席連勝文在中國的言論「台灣人也可以是中國人」,坐實在台第五縱隊,與共產黨裡應外合從內部分化?

原以為青鳥運動國內、外遍地開花,國民黨已得到教訓,但看來是高估這群人的良知,再說國民黨立委素質極差,連憲政體制也搞不清?竟列出預算指揮行政院執行(如花東三法等……)還常拿英、日作對照。台灣是傾向總統制,不是英國、日本等的內閣制,英、日的首相同時也是國會議員,藍白擴權到沒有憲政常識。亂七八糟的法案,遭行政院駁回覆議,即使釋憲大法官也不會過,其目的是在台灣製造亂象,亂台從國會先亂,已成國安問題。

台灣國家進程的每一步都要小心翼翼,終戰八十年來台灣一直是個危機社會,內部充滿矛盾,歷經世界上最長的戒嚴統治,至今「國家正常化」還一直無法成為主流思潮,被充分討論。

慶幸一個黃仁勳救台灣,黃這種風潮,讓危機社會的「危機意識」降低,接著有梁見後等奮起勵志的好題材,還有蘇姿丰台灣本土家族躍上國際,另有聯發科副董事長蔡力行、台達研究院長闕志克……,世界AI九大巨頭中有五位是台灣人及台裔美人,這些故事都是團結各族群、階級的良劑,中共忌諱也頭疼。

然當台灣已成為「世界的台灣」,AI全球中心的焦點「國家」,國家意識正快速凝聚時,《日經亞洲》《彭博新聞》多家國外媒體卻清楚報導:親中政黨欲削弱新總統權力。讓正跨入世界的台灣陷入動盪。國際看見台灣內部的矛盾與分裂,也影響台灣的國際形象。

幸好年輕人勇敢站出來,青鳥運動遍地開花,覆議前青鳥要再次聚集立院,守護民主,海外青鳥也響應,紐約時代廣場前的青鳥運動,感人!我想起同樣的地點一九七○年發生在紐約市廣場飯店前的「四二四」刺蔣(蔣經國)案的主角黃文雄,當美國警察將他壓倒在地上時,他勇敢地說:「Let me stand up like a Taiwanese.」台灣已是「世界的台灣」、「台灣的台灣」這是不可逆,「讓我們站起來像個台灣人」,青鳥再次集結立院,遍地開花,擊潰違逆潮流反台灣的親中勢力。

(作者是李登輝基金會前副秘書長)

