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自由廣場》青鳥奮起護國安 世界的台灣已是不可逆

2024/06/20 05:30

◎ 朱孟庠

覆議案表決在即，「青鳥行動」將重返立法院！民團籲：十九～廿一日依身分證號尾數排班集結，請大家關注。周末多少民眾冒雨集結，內耗，只因為憂心藍、白兩黨不斷在台灣社會隨地倒垃圾，國會擴權五法汙染國內民主生態只是破口；未來討回黨產、不在籍投票、NCC組織法……還有一堆穢物陸續要透過輾壓傾倒而出，背後有沒有中國？國民黨覆議前唯一的一場說明會在台南，竟包裝著「兩岸和平協議公投聯署書」，正配合副主席連勝文在中國的言論「台灣人也可以是中國人」，坐實在台第五縱隊，與共產黨裡應外合從內部分化？

原以為青鳥運動國內、外遍地開花，國民黨已得到教訓，但看來是高估這群人的良知，再說國民黨立委素質極差，連憲政體制也搞不清？竟列出預算指揮行政院執行（如花東三法等……）還常拿英、日作對照。台灣是傾向總統制，不是英國、日本等的內閣制，英、日的首相同時也是國會議員，藍白擴權到沒有憲政常識。亂七八糟的法案，遭行政院駁回覆議，即使釋憲大法官也不會過，其目的是在台灣製造亂象，亂台從國會先亂，已成國安問題。

台灣國家進程的每一步都要小心翼翼，終戰八十年來台灣一直是個危機社會，內部充滿矛盾，歷經世界上最長的戒嚴統治，至今「國家正常化」還一直無法成為主流思潮，被充分討論。

慶幸一個黃仁勳救台灣，黃這種風潮，讓危機社會的「危機意識」降低，接著有梁見後等奮起勵志的好題材，還有蘇姿丰台灣本土家族躍上國際，另有聯發科副董事長蔡力行、台達研究院長闕志克……，世界AI九大巨頭中有五位是台灣人及台裔美人，這些故事都是團結各族群、階級的良劑，中共忌諱也頭疼。

然當台灣已成為「世界的台灣」，AI全球中心的焦點「國家」，國家意識正快速凝聚時，《日經亞洲》《彭博新聞》多家國外媒體卻清楚報導：親中政黨欲削弱新總統權力。讓正跨入世界的台灣陷入動盪。國際看見台灣內部的矛盾與分裂，也影響台灣的國際形象。

幸好年輕人勇敢站出來，青鳥運動遍地開花，覆議前青鳥要再次聚集立院，守護民主，海外青鳥也響應，紐約時代廣場前的青鳥運動，感人！我想起同樣的地點一九七○年發生在紐約市廣場飯店前的「四二四」刺蔣（蔣經國）案的主角黃文雄，當美國警察將他壓倒在地上時，他勇敢地說：「Let me stand up like a Taiwanese.」台灣已是「世界的台灣」、「台灣的台灣」這是不可逆，「讓我們站起來像個台灣人」，青鳥再次集結立院，遍地開花，擊潰違逆潮流反台灣的親中勢力。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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