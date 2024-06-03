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自由廣場》（胡，怎麼說）當「毒蛇」宰制國會，然後呢？

2024/06/03 05:30

◎ 胡文輝

當年，萬年國會「老賊」佔多數，「萬年」終有盡，所謂「老賊」，其心大都不賊，有所不為、有所不敢為，反共是共守的鐵則；於今，國會被藍白「新賊」，如穿便裝的「毒蛇」佔領盤踞，胡作非為、毀憲亂政、亂台舔共，恬不知恥，簡直無惡不作。

立委一任四年，卻比萬年國會更糟糕、新賊比老賊更更險惡，四年亂下來，恐怕對台灣造成無法回復、難以彌補的傷害，台灣被如毒蛇的「新賊」糟蹋的國不成國！

十萬人民包圍立院抗議、阻止毀憲亂政的「國會濫權法案」立法，但是，在韓國瑜、傅崐萁、黃國昌操控藍白委之下，不理民意還訕笑譏諷院外冒雨抗議的群眾，悍然強暴式通過二、三讀。惡事幹過，傅黃等藍白委得意洋洋，自我表功，要設在野特偵組、廢監院，稱這只是給賴清德政府一點顏色看，後續還很多，藉此向北京主子邀功！

這是台灣的國會議員？還是中共欽定的中國人大台灣代表？否則怎做出反民主、破壞憲政、傷害台灣的事？藍白委明明是台灣選民選的，怎麼專做中共「最愛」？藍黨團五十二＋二、白黨團八，在傅黃揮鞭號令下，「團進團出」、「藍白同進出」，好像背後一隻可怖的巨靈黑手操控，佔領立法院做「亂台基地」，搞「隱形政變」。

誰讓「毒蛇」佔領國會、宰制台灣？不少人現在才發現（不少人仍不知不覺），原來一月十三日的立委選舉，你受魅惑把神聖的一票投給「穿西裝的毒蛇」，它們心中充滿暗黑元素、權力慾高漲、心狠謀深如毒蛇，先掌控藍白、再佔領國會，進而宰制台灣。綠營因執政日久頑生，信任度流失而不知自省，無能吸票，也是今日之困要因。

如何救出被毒蛇佔領的立院？不少人主張發動罷免，只要拉下六個藍委，就攻守易勢，藍白聯手亦無法過半，但是，距離可提議罷免還有七個多月，以傅黃暗黑的心及無恥度，早就謀劃修法提高罷免門檻，把罷免程序及門檻拉高，修到藍委四週都圍著刮刀距馬一樣難罷免，以阻卻民意。

目前曝光的藍營版本，罷免立委同意票提高到超過當選票數才通過，比現行門檻提高近五十％，罷免投票率通常較低，若修法罷免要過關已超困難，但有藍委仍不放心，主張門檻要修到讓選民提議罷免就寸步難行。以藍白傅黃的無恥無下限，它們一定會蠻幹修法「由它亂四年」、任藍白亂好亂滿。

下屆棄藍白？對傅黃之亂，若束手無策，誰知有沒有下屆？就如絕地武士尢達大師的話︰很難說，未來總是在變！

（作者為資深媒體人）

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