自由開講》存在於台灣的致命性戰略危機

◎林維治

2019年的6月，香港政府宣布，將制定可對香港人民、甚至遊客，遣返祖國—中國審判的「逃犯條例」，震驚了國際。正當各界以法律或人權面，沸沸揚揚地在討論著這項條例時，本人早在同年的6月，就以亞太戰略格局的角度來審視此事，並投書媒體，篇名為－「被出賣的香港年輕世代」。文中點出，中國國家主席習近平，極可能是主導此事件的幕後藏鏡人。雖然香港人民、尤其是年輕人，數以萬計、前仆後繼地勇敢走上街頭，向港府展現民意，手無寸鐵地面對著港警們的施暴也在所不惜。但當中國軍隊浩浩蕩蕩地進入香港，藏鏡人也從幕後走向幕前、從模糊轉為清晰後，中國極權獨裁者的一錘定音，讓香港人民的內心，也從期望一步步地走向了絕望。

國民黨團總召傅崐萁一行人訪中期間，在中國北京人民大會堂西大廳合影。（傅辦提供）

今年4月，國民黨總召傅崐萁，率領該黨多位立委，到中國與中共高層見面。回台後不久，就提出令人錯愕的國會擴權法案，並美其名為國會改革方案。法案中，竟允許國會議員對人民行使調查權及審判權，讓人不禁聯想到—「2019年香港行政區所訂定的逃犯條例」。當年的香港立法會，將原本的逃犯條例，修訂成可遣送犯人至中國審理，讓香港的逃犯條例立刻成了「送中條例」。

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當年的香港立法會，將原本的逃犯條例，修訂成可遣送犯人至中國審理，讓香港的逃犯條例立刻成了「送中條例」。讓港人掀起「反送中運動」。（美聯社資料照）

當台灣的國會擴權法案，在內部的主要政黨間未充分溝通，也未對人民做充分的說明下而表決通過後，台灣人民該認真思考的是，長久以來，與中共高層搞曖昧關係的藍白在野陣營、國眾兩黨，在從未對外宣示：「台灣不屬於中華人民共和國」的立場下，一旦中共高層透過親共立委，介入這項法案的行使，那麼台灣不就成了第二個香港。

本人認為，台灣5月通過的這項國會擴權法案，使得台灣蒙上了危及國安的戰略危機。這個危及國安的戰略危機，讓中國掌握到比美國更有理由介入台灣的戰略優勢。這類的危機，在台灣內部曾出現過兩次，也都在驚滔駭浪中驚險地渡過。

第一次是國民黨執政時期，親中的馬英九政府欲利用國會優勢，強行通過服貿條例。台灣親中且追求與中國統一的政黨，一旦在掌握國會多數下，通過了親中法案，將讓中國具備比美國更有理由介入台灣的戰略優勢，美國一旦在這樣的情勢下介入，在國際間將很難擺脫干涉內政的指控。這樣的情勢淺顯易懂，不須本人進一步說明。

第二次危機出現在民進黨執政時期，黨齡尚淺、身兼黨主席的蔡英文總統，在黨內威望不足、全國民意支持度也尚未穩固的情況下，深綠陣營曾試圖逼迫蔡總統，往獨立的方向挺進。

烏克蘭總統澤倫斯基，在烏俄開戰後，一直被自由世界視為英雄人物，但也是自由世界一份子的我，在成為全球極少數能在開戰前，準確預測普廷會開啟戰端後，打從一開始就點出，因為澤倫斯基犯了戰略性錯誤（未有效解決烏東的分離勢力，就決定申請加入北約），才讓俄羅斯的普廷，逮到了比美國更能介入烏克蘭的理由，也讓習近平逮到了借力使力的機會，而普廷對烏克蘭的籌碼，則來自烏東的親俄分離勢力。

對比台灣，在台灣人民尚未察覺本人所一再呼籲，存在於台灣的國安戰略盲點之前，習近平對台灣的戰略籌碼，難道會少於俄羅斯的普廷對烏克蘭的籌碼嗎？僅僅占烏克蘭人口少數的烏東親俄分子，已經讓普廷逮到比美國更能介入烏克蘭的戰略優勢，台灣的國民黨親中勢力，可是在台灣執政過數十年且現在仍位居最大在野黨的國民黨啊！

即使國民黨未來走向泡沫化，台灣內部還是可能存在著叛將或叛國者，但台灣不怕內部有裡應外合的叛將或叛國者，這在其他的民主國家間，也不是什麼稀罕的事。台灣怕的是，無法定義誰是叛將？誰是叛國者？相信各國政府、包括台灣也不例外，對待叛將與叛國者，就是來一個抓一個，來兩個抓一雙。台灣的少數判將與叛國者，也不至於影響到，目前存在於海峽兩岸及國際民主國家間，所呈現出戰略優勢明顯站在台灣這一邊的情勢。但若台灣內部無法定義誰是叛將？誰是叛國者？一旦中國對台武統，親中的政黨與民眾將導致台灣陷入國家的嚴重分裂。除此之外，也會讓中國逮到比美國更有理由介入台灣的戰略優勢。

本人之所以能成為全球極少數，從普廷揮軍烏東，到啟動戰事前，自始至終都認為，普廷一定會開戰的評論人，原因在於澤倫斯基所犯的戰略錯誤，就是本人近幾年來一直在發表的評論中，極力呼籲國人並提出警示的。

美、中、台的三角關係中，美國內部的政黨與人民間，在看待中國和台灣各自與美國的關係，已達成內部絕對多數的共識。但反觀台灣內部，在看待美國、尤其是對台灣有敵意的中國，還存在著嚴重的分歧，這對台灣來說，是一個危及國安的戰略危機。

這個危及國安的戰略盲點，本人一再地呼籲，可以透過政黨與人民間，對「台灣不屬於中華人民共和國」這個主張的宣示，來進一步達成內部的共識。在台灣面對中國的武統威逼時，不能讓國、眾、共三黨閃躲著中華民國，要逼迫國、眾兩黨宣示台灣不屬於中華人民共和國，要逼迫中華人民共和國面對中華民國。不認同台灣不屬於中華人民共和國的將領及人民就是潛伏在台灣的叛將及叛國者，因為此舉等同否定中華民國的存在，也否定台灣擁有獨立的主權。中華人民共和國與台灣毫無關係，中華人民共和國要先面對中華民國，才能與台灣產生連結。宣示台灣不屬於中華人民共和國，既不是追求台灣獨立，也沒有否定中華民國的存在，又能擺脫此刻台灣內部的戰略盲點所帶來的國安危機，是台灣人民刻不容緩要往前跨出的一步。

（作者為藥師兼任時事評論員）

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