法操》慣犯吃完飯拒不付錢，吃霸王餐會有刑責嗎？

店家開店做生意，小本經營，遇到吃霸王餐的民眾難免會感到無奈，但若放縱像這名女子這樣的霸王餐慣犯四處趴趴走，吃遍各種美食，恐怕受害的店家只會越來越多...

◎法操司想傳媒

在電影九品芝麻官裡，有一幕演出周星馳淪落街頭，因為好幾天沒吃飯跑到飄香院吃霸王餐，最後因為沒錢付餐費而被老闆留下來當跑腿小弟。但在現實生活中，想吃霸王餐可能會背上刑責！近期有則關於吃霸餐的新聞指出，台中一名43歲女子多次因為吃霸王餐被帶進派出所，但都是一下子就被放出來，似乎肚子餓了就找餐廳用餐，之前吃過高檔燒肉、冰淇淋等，這回又出現了，找平價快炒店點餐吃飯，吃了一兩千塊，店家要結帳，她才說沒錢。

《九品芝麻官》劇照。（圖片來源：臉書）

當天，這名女子先是點了一兩千塊的菜，當店家準備中午休息時，跟她說，能否請她先結帳，女子就直接表示自己沒錢。店家打110報案。員警到場，怎麼又又又是妳。她一樣不管警察來了，還是繼續吃，繼續喝，最後被員警帶回派出所偵訊。



吃霸王餐恐涉犯刑法詐欺罪



普通詐欺罪規定在刑法第339條第一條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」，詐欺罪所要保護的法益個別財產利益，只要行為人有為財產交付而喪失所有權即為損害，而詐欺罪的客觀構成要件為：行為人施用詐術、使相對人陷於錯誤、相對人有財產上的處分、相對人或第三人有財產損害。主觀要件上必須是行為人故意的行為，過失不罰，也需要有為自己或第三人不法所有的意圖。



本件新聞報導中吃霸王餐的女子，屬於施用詐術，明明沒有付錢的能力卻讓店家以為她吃飯會付錢，使店家限於錯誤的認知，並且有向女子提供菜品等支出，而店家也因菜品支出而損失財產。



詐欺罪為非告訴乃論，檢察官應主動偵辦



所謂的告訴乃論罪，指的是犯罪僅能由被害主或有權提出告訴的人提出告訴，檢察官才能起訴，而非告訴乃論就是無論被害者想不想要追究，檢察官只要知有犯罪，就應該主動偵辦。在刑法裡的罪責通常都是非告訴乃論，告訴乃論是例外。



新聞案例中吃霸王餐的女子所涉犯的詐欺罪應屬於非告訴乃論，檢察官應該要主動偵辦，而不是任由警察帶回警局「一下就放出來」。



各位對於吃霸王餐有什麼想法？店家開店做生意，小本經營，遇到吃霸王餐的民眾難免會感到無奈，但若放縱像這名女子這樣的霸王餐慣犯四處趴趴走，吃遍各種美食，恐怕受害的店家只會越來越多，檢方應主動偵辦，避免類似情況繼續發生。

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本文經授權轉載自法操 慣犯吃完飯拒不付錢，吃霸王餐會有刑責嗎？

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