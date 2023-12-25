自由開講》趙少康竟還有臉說國民黨反共？想騙誰啊！

◎陳啟濃



國民黨副總統候選人趙少康公開在政見發表會上聲明國民黨是反共的政黨，永遠捍衛中華民國。國民黨本來就應該反共，因為是共產黨把國民黨趕出中國逃來台灣，有了台灣中華民國才能延續下去。然而反共絕不是只停留在喊喊口號，而是要用行動來表示。

國民黨副總統候選人趙少康（中）。（資料照）

反共要結合世界上反對中共的國家，不應該站在中共的立場，對這些反共的國家落井下石。中共一貫的建國主張就是「仇美、恨日、滅台」，所以敵人的敵人就是朋友，美國和日本是台灣一起反共的最佳盟友。

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然而我們只看到國民黨不希望台灣跟美、日交好，美國賣武器給台灣，說是製造台海戰爭；美國重要政治人物來台灣，說是分化兩岸情感；日本留在台灣的歷史遺跡，用盡心力想要破壞；台灣人保有日本統治時期的情感，說成是皇民遺毒。

反共也要守護台灣利益，捍衛國家主權。然而國民黨多年來的作法，總是一邊喊守護中華民國，一邊把台灣利益拼命往中國身上綁著；只會應和中共的「一個中國」，卻不願昭告台灣人民「中共的一個中國，就是要讓台灣成為中華人民共和國的一部分，甚至連中華民國都要消滅。」

台灣人本來就要把反共看做生活的日常，是為了捍衛幸福生活的選擇，也是善良人性的表現。不該只是當成政治立場的表態，甚至淪為競選的支票。

（文字工作者）

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