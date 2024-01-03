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自由廣場》趙少康的髒水手段

2024/01/03 05:30

◎ 康駿銘

元旦舉行的副總統辯論會，三位候選人的表現「恰如其分」，各自展現身分背景特質。蕭美琴穩打穩扎，面對對手不斷攻擊能反應迅速、應變靈活，巧妙跳出對方設下的陷阱而重申己方的論述，充分展現在不同領域累積的經驗及專業能力。吳欣盈整體而言雖比上次進步，但在服貿問題上言論矛盾，甚至是穿鑿附會，實際上也反映柯黨確有重啟服貿的主張。

這場辯論大會的重點，在於趙少康的表現。作為藍營名嘴，所謂最具戰鬥力的「戰鬥藍」，趙少康把政論節目的那一套，複製貼上這場辯論大會。用「亞洲事實查核中心」針對這場辯論大會三位候選人的言論查核資料顯示，趙少康的言論有不少與事實不符，包括「核電廠附近居民樂意接收核廢料」、「泰勒斯因地緣政治問題而不願來台演出」等，這些利用片面資訊、無實質證據支持的輿論操作，就是藍營為了攻擊對手而慣用的髒水政治手段。這些無中生有的言論，在親藍媒體及社交媒平台的推波助瀾之下，影響受眾群體的認知，經過以訛傳訛後，演變出更多更極端化、兩極化的言論。綠營也只好被動澄清與回應這些假訊息，虛耗了處理正事的時間與資源，把整個社會扯進無休止的泥漿摔角中。

這種髒水政治正是年輕人對政治環境感到厭惡的原因，這潭髒水恰好成為柯文哲崛起的養分，但所謂「藍綠一樣爛」並非公道，從柯文哲過往言行可見，他不但根本沒有打算締造脫離政治泥漿的「新政治」，反而沿用藍營輿論機器製造的武器，經過包裝與改造後擴大了這種髒水模式，面對質疑左閃右避，甚至發起另一場髒水攻擊來轉移焦點，加上網路的擴散效應，藍白的政治髒水已經從陸戰打到空戰，從傳統媒體與電視、廣播，擴展到了網路平台之上，對台灣未來影響深遠，也是泛綠陣營未來必須共同認真思考與面對的難題。

（作者是台灣基進國際部專員）

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